Jandroković: Plenković je Glasnoviću dao dodatna jamstva za ono što je ionako u programu Vlade

Novoizabrani predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak u Dnevniku Nove TV kako vjeruje da će nova većina od 76 zastupnika, koja ga je izabrala, dobro funkcionirati, unatoč tome što je čini 18 stranaka, koalicija i nezavisnih zastupnika, jer su prilikom glasanja procijenili da je Hrvatskoj u ovom trenutku najvažnija stabilnost a ne partikularni interesi pojedinih stranaka.

“Funkcionirat će dobro, organizirali smo se u skladu s procjenom da je Hrvatskoj u ovom trenutku najvažnija stabilnost. Svi koji su dali glas procijenili su da je stabilnost, vjerujem i nakon lokalnih izbora i imenovanja novih ministara, prioritet, da partikularni interesi pojedinih stranaka ne mogu biti ispred nacionalnih interesa”, rekao je Jandroković.

O tome hoće li neka od stranaka sudjelovati u Vladi još se nije razgovaralo te kaže kako će o tome biti govora u idućim danima i tjednima.

“U ovom trenutku bilo je važno dobiti 76 glasova za novog predsjednika Sabora i tom smo ostvarili. Prije toga smo obranili ministra Marića, nakon 79 potpisa za smjenu Bože Petrova i to smo ostvarili, a danas, iako je bilo dosta nevjerice, pokazali smo da imamo parlamentarnu većinu i izabrali predsjednika Sabora”, istaknuo je.

Jandroković je uvjeren i da neće doći do izvanrednih parlamentarnih izbora, te da će nakon lokalnih izbora imati većinu i za izbor novih ministara u vladi, kao i za imenovanje jednog potpredsjednika Sabora.

Koalicija s Glasnovićem

Upitan kako će pomiriti to što su u koaliciji Željko Glasnović, koji ne smatra spornim naziv “za dom spremni” na ploči u Jasenovcu i pripadnici nacionalnih manjina koji se tome protive, ponavlja kako je kriterij bila politička stabilnost.

“Novi izbori ne bi donijeli lošiji rezultat za HDZ, on bi bio jednak ili bolji. To nije bio kriterij kojim smo se vodili. Mogli smo ići na nove izbore, nismo ih se bojali, ali procjena je bila da je ovo bolja opcija za Hrvatsku, da možemo osigurati stabilnost i da Vlada može nastaviti s radom a ova Vlada ima dobre rezultate”, rekao je Jandroković.

Upitan o sporazumu s generalnom Glasnovićem, za koji je rečeno u Saboru da će samo prvi njegov uvjet Vladi stajati 1,3 milijarde kuna, odgovara kako je to netočan podatak.

“Sve je to dio programa vlade Andreja Plenkovića, to su programske inicijative i dio programa HDZ-a. Po mojim informacijama general Glasnović želio je dodatna jamstva i to je registrirano u tom ugovoru”, kazao je.

