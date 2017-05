Jankov: Srpskim tvrtkama lakše je poslovati s Europom nego s Rusima

Silbo je tvrtka sa sjedištem u Beogradu koja se bavi distribucijom poznatih srpskih i svjetskih brendova, uz potpunu kontrolu cjelokupnog procesa (od transporta do samog plana izlaganja i prodaje proizvoda). Jedan su od najsnažnijih igrača u svome sektoru u regiji.

Dragan Jankov, direktor i suvlasnik tvrtke Silbo posjetio je proteklog tjedna Zagreb. Zatekao se i na konferenciji ’Državno, a efikasno’ održanoj u organizaciji Lidera i Centra za istraživanje i razvoj upravljanja (CIRU). Jankova smo tom prigodom zatražili da za Lider kaže nešto o povijesti i budućnosti svoje tvrtke, o EU, Srbiji, Rusiji…

Gospodine Jankov, upoznajte hrvatsku javnost s Vašom tvrtkom.

Već 26 godina bavimo se uvozom i distribucijom proizvoda iz EU. Specijalizirani smo za mliječne i mesne proizvode. Zastupamo oko 70 poznatih brendova, među kojima su i tvrtke iz Hrvatske. Među njima su PIK Vrbovec i Kraš. Uvoz i distribuciju svježih proizvoda započeli smo 2001. godine, s brendom Campina. Trenutno su neki od naših dobavljača Meggle, BMI, AIA, Zanetti… Imamo četiri distributivna centra: u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a u pogonu imamo oko 150 vozila. Cijela tvrtka danas ima oko 600 zaposlenika. Od 2011. godine većinski smo vlasnici i tvrtke konditorskih proizvoda Paraćinka iz Paraćina.

S kakvim ste brojkama završili prošlu godinu?

Prihodi kao i dobit rastu nam svake godine. Imamo organski rast budući da konstantno dodajemo nove brendove. Prihodi su nam u 2016. godini iznosili 60 milijardi eura.

U Srbiji imamo dinar koji je nestabilan u odnosu na euro, pa se povećava devizni rizik i inflacijska očekivanja. Unatoč tim nelagodnim okolnostima zadovoljan sam rezultatima tvrtke. Također konstantno investiramo u edukaciju kadrova i razvijanje softvera. Planiramo i nova zapošljavanja. U našoj tvrtki uvijek je ’živo’. Moram napomenuti i kako smo se oduvijek kretali unutar zakonskih okvira Srbije, kakvi god oni bili.

Kolike su plaće u Silbu?

Prosječna plaća u našoj tvrtki je oko 450 eura. Kao i u Hrvatskoj plaće su u javnom sektoru veće nego u privatnom. Imamo bolje plaće od prosjeka srpskoga privatnog sektora.

A kakva je situacija na srpskom tržištu u ovome trenutku?

Tržište se u Srbiji intenzivno polarizira i intenzivira. Svakodnevno se događaju nova spajanja i akvizicije. Svi veliki svjetski logističari dolaze kod nas. Ukoliko želite opstati, morate biti brzi, efikasni i proaktivni. Ukoliko napravite proizvod, efikasni ste i odgovorni, onda ova igra postaje lakša. Ako niste efikasni nemate proizvod, a distribucija nije ništa drugo već proizvodnja.

Imate li kakvih planova za širenje u Hrvatsku?

Kako sam rekao zastupamo neke hrvatske brendove u Srbiji, no u samoj Hrvatskoj nemamo nikakva posla. Osim ako ne računamo maleni izvoz naše tvornice slatkiša Paraćinke. Bilo je nekih planova da se bavimo logističkim poslom i izvan granice Srbije. Primjerice, da otvorimo podružnicu u Hrvatskoj, pa da tamo počnemo zastupati neke brendove. No, shvatili smo da bi tako izgubili puno energije i fokus. Kako kažemo u Srbiji ’rasplinili bi se’. U Srbiji ima za nas dosta posla.

Koja je bila poslovna ideja s mljekarom ’Mladost’? Kupili ste je 2007. godine, da bi je četiri godini kasnije prodali Meggleu.

Tvrtku smo kupili za 500 tisuća eura, da bi je prodali za 4 milijuna njemačkom Meggleu. Danas je to druga mljekara u Srbiji. Nije samo profit bio razlog prodaje. Prvotno smo željeli prodati samo dio tvrtke, no Meggle se želio širiti na tržištu pa su nam odaslali iznimno dobru ponudu koju nismo htjeli odbiti. No i dalje smo vezani uz tvrtku. Silbo i dalje zastupa mljekaru. Zahvaljujući Meggleovim investicijama i implementaciji njihova ’know-how’ stvorena je odlična sinergija.

Koji su planovi za budućnost? Što će EU donijeti Srbiji?

Imamo tu ’privilegiju’ da s distance promatramo što se događa u Sloveniji i Hrvatskoj nakon što su pristupile EU. Nastavno na to slažemo poslovne planove i radimo strategiju. Srbija grabi prema EU, te vjerujem da će ta priča završiti sretno. Tako bi Srbija ušla na jedno uređeno tržište. Istina, konkurencija će tada biti kudikamo veća i ozbiljnija, no u Silbu na konkurenciju gledamo pozitivno. Bez konkurencije vrlo lako upadnete u zonu samozadovoljnosti i pasivnosti. EU će Srbiji donijeti samo dobro.

A kako gledate na rusko tržište?

Rusko tržište ima uistinu mnogo potencijala. Ono je ogromno. No, unatoč velikom potencijalu, izvoz srpske robe u Rusiju gotovo je zanemariv. Možete na tvrtke jedne ruke prebrojati one tvrtke koje uspješno surađuju s Rusima. Glavni razlog za to su ogromne količine robe koje Rusi traže. Cijene po kojima se proizvodi plasiraju u Rusiju nisu ništa manji od onih za EU, a i kvaliteta koju traže naravno mora zadovoljavati sve standarde. Rusi su izuzetno zahtjevni, a u Srbiji nemamo potencijal namiriti tako golemo i ’teško’ tržište.

