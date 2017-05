Job Fair 2017. okuplja dvostruko više tvrtki

Job Fair, najveći studentski sajam poslova u Hrvatskoj, koji se održava u srijedu 17. i četvrtak 18. svibnja, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu u terminu od 08:30 do 18:00 sati, ove godine okupio je dvostruko više tvrtki nego lani.

Tvrtke iz ostalih industrija

Na Job Fairu 2017. sudjeluje 93 poduzeća iz 14 različitih područja. Iako je sajam niknuo iz potrebe povezivanja hrvatske IT industrije i domaćih talenata, on je prerastao te okvire s obzirom da je IT podloga za digitalnu transformaciju svih industrija u Hrvatskoj i svijetu. Zato će se ove godine uz tvrtke iz IT-a i telekomunikacija na sjamu naći i tvrtke iz financijske industrije, energetike, automobilske i svemirske industrije, poljoprivrede i drugih industrija. Na sajam su se prijavile najveće hrvatske IT tvrtke, uključujući Infobip, IN2 grupa i Combis, startupi poput Agrivija i Rimac Automobila te velike međunarodne IT tvrtke poput Amazona, ARM-a, Googlea, Microsofta, Palantira i Infineona.

Poučeni tempom rasta interesa za sajam ove godine očekujemo više od 3000 studenata što, uz velik broj tvrtki sudionika, Job Fair čini najvećim studentskim sajmom poslova u Hrvatskoj i jednim od ključnih događaja na tržištu rada u Hrvatskoj. Studenti će se na jednom mjestu moći informirati o svim prilikama koje im pružaju brojni hrvatski i neki inozemni poslodavci. Na štandovima će moći izravno razgovarati sa zaposlenicima tvrtki, pobliže se upoznati s njihovim R&D projektima, a ove godine organiziramo i posebni Loosen Up party, gdje će studenti moći u opuštenoj atmosferi popričati s predstavnicima tvrtki. Sajam organiziraju Centar Karijera FER-a i preko 50 studenata volontera, članova KSET-a.

QR kod

Inovacije se ove godine neće naći samo na štandovima poslodavaca, već će ih u obliku QR koda nositi i studenti.

Pohranjivanjem svojih životopisa u bazu životopisa studenti dobivaju jedinstveni QR kod kao posjetnicu za korištenje tijekom sajma.

Činjenici da brojni studenti nemaju posjetnice te se ne mogu istaknuti poslodavcima s kojima su ostvarili kontakt na sajmu doskočili su studenti KSET-a, koji su se dosjetili kako da na inovativan način olakšaju ostvarivanje kontakta između zainteresiranih studenata i poslodavaca. Upravo ovakvi primjeri inovativnih rješenja razlog su zbog kojeg poslodavci dolaze na Job Fair u potragu za mladim zaposlenicima visokog potencijala, ne samo zbog dobrog obrazovanja, već i zbog visokog potencijala te njihove proaktivnosti, o kojoj svjedoči i samo postojanje sajma. Ovogodišnji medijski pokrovitelji Job Faira su radio Enter Zagreb, studentske novine Global i studentski portal MojFaks.

