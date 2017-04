Kad vas na poslu pogodi trač odbijte popiti otrov

Kuloarske priče uvijek postoje, no ovog puta su očešale i Vas. Dobili ste informaciju da netko o Vama govori neistinu…i što sad?

Pitanje:

Nedavno sam saznala od kolegice s kojom relativno kratko radim, da me druga ogovarala na pauzi. S tom drugom sam rijetko surađivala dosad, zapravo nemam nikakvih loših iskustava, i uopće ne razumijem čemu to. Ogorčena sam i imam poriv nekako odgovoriti, ali ne znam na koji način pristupiti cijelom događaju. Pa me zanima što biste Vi sugerirali.

Odgovor:

Razumijem Vašu potrebu za zaštitom svoje anonimnosti pa vjerujem da ćete i Vi razumjeti mogućnosti koje u ovom slučaju imam za odgovor. A koje su vrlo načelne.

Kada kažete da imate poriv nekako odgovoriti, čini mi se korisnim razmotriti eventualne scenarije tog odgovora. Prvi bi bio konfrontirati tračericu, zar ne? Reći joj da nije u redu širiti neistine i sl. Sumnjam da bi njezin odgovor bio “Naravno, ispričavam se, neću više”… Što Vi mislite? Čini mi se izglednije da bi ona odgovorila nešto u smislu “Nisam to rekla, odakle ti ta informacija..” a možda bi se i s nekim gorim rječnikom ili tonom obrušila na Vas.

Drugi scenarij bi išao u smjeru odgovora preko “poštara”, odnosno one kolegice koja Vam je prenijela informaciju o ogovaranju. Nešto kao “reci ti njoj…” Na to bi ova mogla pristati ili ne. Bez obzira na njen pristanak, uključujete ju u cijelu stvar dodatno i produbljujete međusobni odnos na tu temu. Možda biste mi ovdje rekli da je ona ionako upletena budući da Vam je prenijela trač, no u tom slučaju bih Vam odgovorila da je prijenos bio njen odabir, a Vaša želja da ju koristite za nastavak isključivo Vaš.

Treći scenarij je otići nekome nadređenome i požaliti mu se čime osim Vas tri spomenute, uključujete i četvrtu osobu, a sve po principu “rekla-kazala”. Stoga mislim da ovaj scenarij nije potrebno elaborirati…

I posljednji, četvrti, je da odabere odsada biti mrzovoljni i/ili drski u kontaktu s kolegicom koja Vas je ogovarala, a da pri tome ne govorite o čemu se radi. Da, i to je mogući scenarij, premda na prvi pogled nije aktivan, ali i svojevrsnom pasivnošću možemo izazvati reakciju ljudi, zar ne?

Po mome, ključno pitanje kod svakog od ovih scenarija jest: što će nakon toga biti bolje? Bolje za Vas, prvenstveno. Iza svake od navedenih aktivnosti s Vaše strane ne nastaje smiraj. Nastaje novo uzburkavanje, novi dramski čin , odnosno uzvratna utakmica. A u tom nastavku negativne emocije mogu biti samo snažnije.

No, vratimo se korak unazad.

Možete li biti sigurni da se ogovaranje uistinu desilo? Je li moguće da je nova kolegica nešto pogrešno shvatila, ili tek djelomično čula ili pak izvukla stvari iz konteksta? Koja je njena namjera? Naime, i kod nje postoji određeni motiv. Možda Vas želi upozoriti, možda je to način na koji pokušava sklopiti s Vama bliskiji odnos ili pakt, a možda Vas indirektno naprosto želi potaknuti na neku reakciju prema onoj trećoj. Ja ne znam je li nešto od ovoga točno, naprosto razmišljam na glas, no znate li Vi?

S obzirom na sve dosad rečeno, vjerojatno Vam je jasno što je moja sugestija – ne činiti ništa. Ne na način “pravite se da se to nije desilo, idite linijom manjeg otpora”, već kao jedno zrelo i promišljeno ništa. Čitav događaj daje Vam nove uvide u oba odnosa, stoga djeluje smisleno biti na oprezu, imati na umu sve što ste čuli, ali više kao tezu nego kao 100-postotnu istinu.

Korektnim i suradničkim odnosom s obje kolegice zapravo ćete im na najkvalitetniji mogući način izbiti eventualne negativne argumente ili motive. Cilj trača je zapravo uvijek isti: zatrovati atmosferu. Stoga budite mudriji od toga, odbijte popiti otrov.

A trač ionako najviše govori o onome tko ga širi.

Ana-Marija Vidjak, edukator i coach

www.sto-ako-ipak.hr

