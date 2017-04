Koalicijski razdjelnik: Oporba s dva liderska pretendenta do izbora bez lidera

Ivan Vrdoljak jedan je od junaka ovotjedne političke scene, čak ispred splitskog HDZ-ovca Blaženka Bobana, koji će pokušati osvojiti župansku fotelju umjesto kompromitiranog župana Zlatka Ževrnje. Čim je ustanovljeno da je krunski Vrdoljakov ministarski projekt – uvođenje razdjelnika – neisplativ, HNS-ova medijska radionica plasirala je u javnost svoje istraživanje prema kojem je pravi šef oporbe upravo Vrdoljak. Tako ga, naime, bolje od Bernardića, percipiraju birači izabranih oporbenih stranaka, odnosno ujedinjeni birači dviju oporbi – one koja je ostala u manjini u Saboru (SDP, HNS i HSS) i one koja je ostala u manjini u vladajućoj koaliciji (Most). Istini za volju, agencije angažirane za istraživanje javnog mnijenja vole ako rezultati idu na ruku naručiteljima. No ako i cijelo istraživanje Promocije plus – iz kojeg je novinarki Jutarnjeg predočen samo dio – potvrđuje tezu o Vrdoljaku kao šefu oporbe, onda je Hrvatska u popriličnoj banani.

Naime, stranka oporbenog lidera, prema najnovijem istraživanju Crobarometra − uživa podršku famoznih 2,3 posto birača?! To podsjeća na sjevernokorejsku situaciju ili rezultate albanskih izbora iz vremena Envera Hodže. No ispred stranke oporbenog lidera su, osim vladajućeg HDZ-a (32,2%), SDP (22,7%), Živi zid (7,9%), poluoporbeni Most (7,7%), pa čak i IDS (3,2%), Bandić (3%) i HSS (2,4%). Tako HNS prema rejtingu dijeli vrlo dobro osmo mjesto sa strankom Pametno. A šef oporbe? Naravno da to nije Bernardić, koji srlja iz jedne političke pogreške u drugu. (Najnovija je ignoriranje subotnjeg HNS-ovog sabora.) Ali, još manje je to Vrdoljak, jer njegova stranka na parlamentarnim izborima teško može sama uhvatiti ijedan mandat. A najsretniji u svemu tome može biti Plenković. Njemu je na lokalnim izborima najveći oporbeni protivnik – vlastiti koalicijski partner. Zato oporba, sve do SDP-ovog debakla na lokalnim izborima i očekivane Bernardićeve smjene, neće imati pravog lidera.

