Koronakriza je pokrenula najveću virtualizaciju u biznisu, evo što morate znati

Piše: FIMA Plus

Novonastala situacija zahtijeva prilagodbu svih poduzetnika, bez obzira na veličinu poduzeća. Koronakriza pokrenula je najveću virtualizaciju u svijetu poslovanja. U tren oka organizacije, timovi i pojedinci morali su se prilagoditi novom načinu rada. Od sredine ožujka 2020. godine više od 90% radne populacije u svijetu radilo je od doma, dok je prema podacima iz State of Global Workforce istraživanja tijekom 2019. godine izvan ureda radilo tek 20% zaposlenika. Ključno pitanje je kako će posao izgledati u budućnosti.

Brojne analize ukazuju da su glavni preduvjeti za sigurno i neometano poslovanje transformacija organizacijske kulture i prilagodba novonastaloj situaciji, podizanje razine sigurnosti implementacijom novih sigurnosnih rješenja te adaptacija tehnoloških rješenja za suradnju.

Rad na daljinu tek je početak dugoročnih trendova koji će oblikovati budućnost poslovanja. Mijenja se priroda posla, a zaposlenici žele veću fleksibilnost - integraciju korisničkog i timskog iskustva gdje god se nalazili. A sigurnost u virtualnom poslovanju postaje jedan od najbitnijih elemenata, uz mogućnost suradnje.

Iako poduzeća polako otvaraju vrata svojih ureda, novi način rada donio je mnoge benefite kao što su povećana produktivnost zaposlenika, agilnost u poslovanju te fleksibilnost.

Sve nas to dovodi do logičnog zaključka kako je u razdoblju „novog normalnog“ tehnologija postala sukreator u svijetu poslovanja, a da bi to moglo funkcionirati kako treba, nužna je maksimalna fleksibilnost te kombinacija najboljih elemenata od novog i tradicionalnog načina rada te transformacija i adaptacija poslovanja.

Što o novom načinu poslovanja misle stručnjaci, koja su njihova iskustva i zašto stvari više neće biti iste saznajte na našem sedmom BESPLATNOM webinaru pod naslovom „Tehnologija sukreira novi svijet poslovanja“ koji će se održati na Zoom platformi u četvrtak, 4.veljače, u 14 sati. Organizator je FIMA, a suorganizator Business Sailing i Woom.

Prijaviti se možete putem poveznice. A što o toj temi ukratko imaju za reći panelisti, pogledajte u kratkoj najavi.

Budućnost je ovdje! Vidimo se.