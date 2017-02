Ljuština predvidio uspon samovozećih automobila, automatizaciju slabo plaćenih poslova

Sveobuhvatan uvid u trendove u telekomunikacijama za godinu u koju smo nedavno ušli dao je Dejan Ljuština, partner u PwC-u, kompaniji koja je suorganizator Liderove konferencije ‘Trendovi u telekomunikacijama 2017.’

– Softver je najvažniji faktor u poslovnome svijetu. Ne prodaju se više strojevi, već softveri. Etablirane kompanije shvatile su da bez tehnologije i softvera nema budućnosti. Tako su i kompanije za koje se vjerovalo da su okrenute tradicionalnom načinu poslovanja prisiljene implementirati softver i digitalnu tehnologiju. Čak se i General Electrics naziva tehnološkom tvrtkom – započeo je svoje izlaganje Dejan Ljuština, partner u partnerstvu PwC-a Srednje i Istočne Europe, zadužen za telekomunikacije, medije i tehnologije te energetske kompanije u Jugoistočnoj Europi te sveukupni strateški i operativni konzalting u Hrvatskoj i Sloveniji.

“Telekoma nema među top 10 najprofitabilnijih svjetskih tvrtki. Ipak, oni su i dalje relevantni. Sve što sam rekao na prošlogodišnjem izdanju ove konferencije, vrijedi i za ovu. Tri su ključne riječi: ‘jednostavnost’ (primjerice dva tarifna modela), ‘konsolidacija’ (primjerice Vipnetovo preuzimanje Metroneta i HT-ovo preuzimanje Crnogorskog Telekoma) i ‘digitalizacija'”, zaključio je Ljuština.

Među deset najmoćnijih tvrtki današnjice njih sedam je iz tehnološkog sektora. Za to je ponajprije zaslužna sveopća digitalizacija društva, ponajprije preko pametnih telefona i tableta. No s obzirom na to da su ti uređaji limitirani količinom mogućnosti i usluga, to se počinje reflektirati i u prodaji. Tako je prodaja tableta već 2016. pala za 20 posto u odnosu na godinu dana ranije.

Ljuština, koji je nakon dolaska u PwC 2012. godine uspostavio ured za konzultantske usluge PwC-a u Zagrebu, smatra da su samovozeći automobili budućnost. U ovome trenutku 33 korporacije rade na tome proizvodu, etablirani igrači u automobilskoj industriji, kao i tvrtke iz tehnološkog sektora. A Tesla je već najavio svoj model samovozećeg automobila, koji će moći voziti od New Yorka do Los Angelesa.

Nadalje, Ljuština vjeruje da slabije plaćeni poslovi (low value), koje ugrubo rečeno obavljaju slabije obrazovani ili imigranti u razvijenim zemljama, zbog umjetne inteligencije, više neće biti potrebni. No umjetna inteligencija neće uništiti ljudski rad. Oni s višom naobrazbom bit će potrebniji nego ikad prije, smatra.

Usvajanje ’globalnoga mentalnog sklopa’, agilnosti, razvijanja partnerstva i preuzimanje rizika ono je što Ljuština preporuča domaćim tvrtkama.

– Uvijek precjenjujemo promjenu u zadnje dvije, a podcjenjujemo onu u sljedećih 10 godina. Nemojte si dopustiti da budete neaktivni – citirao je Ljuština Billa Gatesa.

