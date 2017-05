Ni Trumpov savjetnik Musk ne poštuje uredbu ‘Kupuj američko, zapošljavaj Amerikance’

Inženjeri iz raznih dijelova Meksika slijevali su se tijekom vikenda u predvorje hotela u industrijskom gradu Monterrey gdje je američki proizvođač automobila Tesla održavao razgovore za posao ne bi li s južne strane granice povukao talente kojih nema dovoljno u Americi. Za potragu radne snage izvan granica zemlje Tesla je odabrao prilično zanimljiv trenutak s obzirom na politiku predsjednika Trumpa čija je uredba ‘Kupuj američko, zapošljavaj Amerikance’ prilično jasna.

Tvrtka Tesla je u petak i tijekom vikenda iza zatvorenih vrata tražila perspektivne zaposlenike koji će raditi u području robotike i automatizacije u tvornici u Fremontu gdje se planira do 2018. izrađivati do 500 000 automobila godišnje, šesterostruko više no 2016. U pitanju je najavljeni Model 3.

Meksiko ima zavidan bazen iskusnih inženjera s obzirom da se tamo nalazi 19 tvornica globalno poznatih proizvođača automobila poput General Motorsa, Forda, Fiat Chryslera i Volkswagena.

Na razgovor za posao došlo je mnogo nenajavljenih ljudi koji nisu imali dogovoren termin razgovora, a neki od njih putovali su stotinama kilometara pogrešno misleći da je riječ o otvorenom sajmu karijera. Mnogi su zahtjevi za zaposlenjem odbijeni. Predstavnici Tesle objasnili su im da je došlo do nesporazuma te da su kandidati koji imaju ugovoren razgovor već tjednima u selekcijskom procesu. Prema onome što su odbijeni mehaničari, mehatroničari i ostali inženjeri kazali za Reuters, dobili su uputu da svoje životopise pošalju mailom te da se tako prijave za posao.

Predstavnici Tesle odbili su dati izjave novinarima, koji su odvedeni s mjesta događaja pod isprikom da je taj potez motiviran sigurnosnim razlozima. Američki predsjednik protivi se zapošljavanju visokokvalificiranih stranaca i Meksikanaca, no, tvrtkama nedostaju visokokvalitetni stručnjaci. Tesla, čiji je izvršni direktor Elon Musk imigrant južnoafričkog podrijetla koji je dio Trumpova savjetničkog vijeća, se i sama nakon višemjesečne potrage za djelatnicima za svoju tvornicu u Fremontu uvjerila da je inženjere teško naći. Ipak, brojni se Meksikanci nadaju kako će im nakon dvadeset godina radnog iskustva sljedeće zaposlenje biti u Teslinoj kalifornijskoj tvornici.

