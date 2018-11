Nova opasnost: Prejeftin kapital motivira ulaganje u loše projekte

Koliko god je pad kamatnih stopa pozitivan i svi smo ga priželjkivali godinama jer nam omogućuje jeftiniji novac, toliko se u tome krije i nova opasnost za poduzetnike. Pogotovo za rast gospodarstva. Iako ova rečenica zvuči toliko suludo da ju je bilo vrlo teško napisati, itekako je točna.

Zbog niskih kamatnih stopa ekonomski opravdani mogu biti projekti koji imaju razmjerno niske stope povrata, a koji s rastom kamata u kratkom roku mogu postati rizični. Drugo, jeftin kapital potiče ulaganja u djelatnostima s niskom dodanom vrijednošću i slabom tehnološkom razinom, što ne poboljšava krvnu sliku gospodarstva.

Prvi je na to upozorio guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, a analitičar Velimir Šonje dao je i smjer za ulaganja:

Kapitala ima, možda i po preniskim cijenama – signalizirao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić nedavno na savjetovanju Hrvatskog društva ekonomista u Opatiji.

– Naime, ako poduzetnik ne ulazi u investiciju ponajprije zato što je izračunao da će mu ona donositi odgovarajući povrat, nego zato što se, eto, pružila dobra prilika da se dođe do jeftinog novca (takvih primjerena pogotovo ima u projektima koji se koriste novcem Europske unije), onda smo u velikom problemu. Stručnjaci nam kažu da velik dio poduzetnika ipak uzima taj besplatni novac EU da bi ušlo u projekte za koje su možda mislili da ih nikad neće pokrenuti. Imamo prilike vidjeti primjere poduzetnika koji takvim, manjim investicijama pokreću proizvodnju i pokušavaju stvoriti dodanu vrijednost. No ako se investicija planira u razmjerima da nosi, onda u početku možemo govoriti da je to

