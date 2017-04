Petrov: HDZ drugi put ruši svoju Vladu, ovakav rasplet nismo očekivali

Vladu ne ruši Most, Most nije glasao za ministra financija Zdravka Marića koji se kao ministar financija mora izuzeti od odluka o sustavu u kojem je nekada radio. Vlada nije stabilna i za to je odgovoran HDZ koji drugi put ruši svoju Vladu, rekao je u svom obraćanju javnosti Božo Petrov, čelnik Mosta.

Premijer Andrej Plenković razrješuje tri ministra koji iza sebe imaju neke rezultate, koji su povukli tri milijarde kuna iz fondova, pokrenuli pravosudnu reformu i obračunavaju se s gospodarskim kriminalom, zbog jednog čovjeka za kojeg postoji opravdana sumnja da je u sukobu interesa, kazao je Božo Petrov. On je istaknuo kako se tri Mostova ministra ne mogu smijeniti sve dok su odluku ne supotpiše predsjednik Sabora ili dok se o tome ne provede rasprava u toj instituciji.

– Mi smo odluku da nećemo podržati ministra Marića premijeru Plenkoviću iznijeli prije tjedan dana, a ovakav rasplet nismo očekivali. Mi nećemo rušiti Vladu, a HDZ to čini već drugi put i to zbog jednog, nestranačkog ministra – poručio je u svom obraćanju Petrov.

