Petrov: Smjene u ministarstvima povezanima s DORH-om ‘kontrola štete’

Predsjednik Hrvatskog sabora i čelnik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov izjavio je u petak da su izbori najpoštenije rješenje za trenutnu krizu vlade, ali prije toga, rekao je, hrvatska javnost mora znati pravu istinu o situaciji koja je do nje dovela.

“Izbori su najpošteniji prema svim građanima Republike Hrvatske. Ako će građani nagraditi HDZ i Andreja Plenkovića radi toga što je srušio vladu, što je izazvao političku krizu i nestabilnost, radi toga što je htio – po svim tim potezima jedino logično – zaštititi sve ono što se danas otkriva ili bi se otkrilo u Agrokoru, ja ću poštivati volju građana. Ali, smatram da se građani po tom pitanju trebaju očitovati na izborima”, rekao je Petrov gostujući u Dnevniku Nove TV.

Rekao je kako je pitanje svoje ostavke na dnevni red Sabora spreman uvrstiti onda kada za to zaprimi zahtjev te dodao da javnost mora saznati “tko je i što radio i zbog čega je kriv za pad vlade”.

Upravo će zato, najavio je, na raspravu najprije staviti zahtjev za opozivom ministra financija Zdravka Marića.

Upozoravao sam na situaciju u Agrokoru još u siječnju

Istaknuo je kako je još u siječnju bezuspješno pokušavao svoje partnere u vladi upozoriti na vrlo tešku situaciju u gospodarstvu vezanu uz Agrokor, kada su ga i premijer Plenković i drugi predstavnici HDZ-a u vladi uvjeravali “da to nema veze s vezom i da se ništa ružno i toliko dramatično ne događa”.

Informaciju o tome da od 2007. u Agrokoru nije proveden dubinski porezni nadzor Most je zaprimio putem anonimne prijave građana prije tjedan dana, te je o tome prije dva dana, uoči sjednice vlade, obavijestio predsjednika vlade Plenkovića, rekao je.

Plenković mu je tada uzvratio kako on za to nije znao, napomenuo je Petrov, no postavlja se pitanje “zašto on tu informaciju, kao predsjednik vlade koji sve informacije može imati u roku od dva do tri sata, nije potom i provjerio?”.

Uzme li se u obzir da su se od 2007. do danas smijenila tri HDZ-ova ministra financija – Ivan Šuker, Martina Dalić i Zdravko Marić – postavlja se pitanje “zbog čega je predsjednik vlade, kada su krenule istrage u Agrokoru, isti dan kad je iz Agrokora izašla informacija da su vrlo upitna izvješća koje su oni dobili na stol, da se mora provesti revizija, smijenio dva ministra kojima su resori direktno povezani s državnim odvjetništvom”, rekao je.

Ti se potezi mogu protumačiti kako je to učinio “zbog kontrole moguće štete, zbog mogućeg zataškavanja i stavljanja pod tepih”, smatra.

Ustvrdio je kako “ono što u ovome trenutku cijela Hrvatska zna je da u Agrokoru nije bilo dubinskog poreznog nadzora od 2007. do danas”, a ukoliko premijer Plenković posjeduje dokumentaciju koja dokazuje suprotno, “neka izađe s dokumentacijom i kaže da to nije točno”.

Most je prema HDZ-u uvijek bio korektan

Odgovarajući na novinarsko pitanje smatra li se osobno politički odgovornim za trenutnu situaciju, Petrov je istaknuo kako je Most prema svojem partneru bio uvijek korektan, te je on osobno Plenkoviću tjedan dana prije sjednice vlade najavio kakav je stav Mosta, očekujući “da će oni to riješiti u svojem dvorištu”.

Nakon toga, u nekoliko su navrata “razgovarali, vidjeli se, te se čak čuli sat vremena prije sjednice vlade, a ‘show’ koji je uslijedio na samoj sjednici pokazuje da naši partneri nisu tako igrali, te koliko su njihove namjere bile iskrene”.

Komentirajući izjavu smijenjenog ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, koji je ocijenio kako je riječ o svojevrsnoj uzurpaciji vlasti na koju bi narod trebao ozbiljno i promptno reagirati, a koja je izazvala optužbe HDZ-a kako je riječ o rušenju ustavnog poretka pozivanjem na puč, Petrov je istaknuo kako je Orepić time mislio isključivo na raspisivanje novih izbora.

“Kad je rekao da se narod treba očitovati, on je mislio na izbore, a ne na famozno preslagivanje koje sada gledamo po drugi put u godini dana, i bit će jednako neuspješno”, kazao je.

Plenković neće skupiti dovoljno potpisa za preslagivanje parlamenta

Smatra da Plenković neće skupiti dovoljno potpisa za preslagivanje parlamenta.

“Nažalost, to je najgora stvar koja se mogla dogoditi Hrvatskoj. On je srušio vladu, razriješio tri ministra, najavio saborsku većinu pa ja očekujem da on dokaže da ima tu saborsku većinu. Most će napraviti ono što je pošteno, a pošteno je, prema svim građanima, izaći na izbore”, poručio je Petrov.

