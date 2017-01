VIDEO: Stigao je PlayStation VR

Hrvatski Telekom ekskluzivno je u Kinu Europa na Bug Future Showu čiji je generalni pokrovitelj u srijedu predstavio svoju gejming ponudu koja uključuje PlayStation VR. Jedna od najpopularnijih igraćih konzola, PlayStation u listopadu prošle godine predstavila je novi sustav uživanja u igrama koje zaista odvode korisnike u drugi svijet, svijet virtualne realnosti, a HT je u utorak, 24, siječnja ovu, gamerima veoma privlačnu, novotariju uveo u svoju ponudu. Atraktivnost PlayStationa VR dokazuje i zanimanje posjetitelja BFS-a koji su budnih očiju pratili demonstraciju korištenja ove konzole, a potom pristojno stali u red ne bi li i sami isprobali novo čudo tehnologije.

– Za razliku od prijašnjih konzola, uz PlayStation 4 i VR kacigu, čije je vidno polje od 100 stupnjeva, u potpunosti uranjate u igru. Vi ste u centru igre i osjećate se kao da ste doista tamo, rekao je na predstavljanju Krešimir Bekić iz HT-a.

Zasad je u ponudi 50-ak igara, a očekuje se da će ih uskoro biti sto. Uz novu ponudu HT-a, s obzirom na njezinu veliku popularnost, dolazi igra FIFA 2017.

– Od visokooktanskih sportova budućnosti u igri RIGS: Mechanized Combat League do ronjenja u morima prepunim morskih pasa u igri PlayStation VR Worlds, vožnje nevjerojatnih superautomobila u Driveclub VR ili napetog terora u Until Dawn: Rush of Blood i mnogim drugima, nove stvarnosti čekaju svakoga, poručuju iz HT-a.

