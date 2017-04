Plenković: Ako u sljedećim danima ne osiguramo većinu, spremni smo na izbore

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da je dobio jedinstvenu potporu Predsjedništva stranke za razrješenje troje Mostovih ministara i preslagivanje parlamentarne većine, a ako to ne uspije, HDZ je spreman za nove izbore.

“Dobio sam jedinstvenu podršku svih članova Predsjedništva odluci koju sam donio danas, a na koju sam bio primoran nakon što je troje ministara Mosta odlučilo glasati protiv očitovanja Vlade kojom se odbija inicijativa oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću”, izjavio je Plenković novinarima u HDZ-ovoj središnjici.

Istaknuo je kako je dobio punu podršku Predsjedništva HDZ-a i članova Vlade da pristupe formiranju parlamentarne većine koja bi omogućila nastavak rada Vlade i stabilnost hrvatskih institucija i nastavak rada na svim zakonskim aktivnostima i mjerama koje će pridonijeti boljitku hrvatskih ljudi.

Cijeli moj angažman i cijela misija Vlade, svih nas zajedno je da Hrvatska nastavi s gospodarskim rastom, da bude politički stabilna i da bude solidarnosti u društvu i da osiguramo pravnu sigurnost. Ta četiri stupa naše politike bili su i ostat će motiv i putokaz budućeg rada, poručio je Plenković. No, ako u sljedećim danima ne bude mogućnosti za formiranje parlamentarne većine koja omogućuje stabilnost i nastavak rada Vlade, Plenković je istaknuo kako je on osobno, kao i HDZ, spreman ići na nove izbore. To su tri vrlo, precizna i jasna zaključka iza kojih svi stojimo i s kojima ćemo otići u Hrvatski sabor i imati konzultacije s članovima našega kluba, rekao je Plenković novinarima.

“Oko članka 110. Ustava nema dileme”

Odgovarajući na novinarski upit treba li mu supotpis (predsjednika Sabora) za razrješenje ministara, Plenković je rekao kako nema nikakve dileme da temeljem članka 110. Ustava, predsjednik Vlade može razriješiti ministre i da je on to već učinio te da mu ne treba nikakav supotpis. Bilo kakva ranija praksa, ako je i postojala nije bila nužna i time se ne treba opterećivati. Dodao je kako je nakon što je potpisao odluku ona stupila odmah na snagu.

Na upit očekuje li problem prilikom formiranja nove parlamentarne većine, Plenković je kratko odgovorio kako očekuje da će formirati parlamentarnu većinu.

Ovo što se danas dogodilo nije bilo na inicijativu HDZ-a, nego reakcija na činjenicu da partneri u Vladi s kojima sam inzistirao da želim formirati stabilnu vlast, korektnu suradnju u dobroj vjeri i da smo ispoštovali baš sve na što se HDZ obavezao, čak i danas, nakon točke 5 (rasprava o inicijativi oporbe za razrješenjem ministra financija Zdravka Marića) na Mostove zakonske prijedloge, Vlada je usvojila sva ta tri mišljenja.

Naša pozicija je sasvim jasna, a kako će Most postupiti danas nakon što su digli ruke protiv kolege u Vladi s kojim rade dulje nego ja, to je pitanje za njih, a ne za mene, rekao je Plenković. Poručio je kako ne želi špekulirati i da radi ozbiljan posao upravljanja zemljom i da sve radi odgovorno kako bi iza svojih odluka mogao stajati.

“Skromni” doprinos Marića

Na novinarsko pitanje zašto mu je Zdravko Marić važniji od Vlade, Plenković je odbacio takvu tvrdnju rekavši kako je Zdravko Marić član Vlade i ministar financija i da je ipak nešto skromno pridonio najmanjem deficitu od 2002., smanjenju javnog duga, rastu BDP-a i pozitivnim ocjenama kreditnih agencija unatoč događajima u Agrokoru.

Zahtjevu oporbe za njegovim razrješenjem dali smo vrlo jake protuargumente iza kojih stojimo, poručio je Plenković.

Upitan ostaje li predsjednik Hrvatskog sabora (Božo Petrov) i dalje na toj funkciji, Plenković je rekao kako će se to vidjeti vrlo brzo.

Vlada A i Vlada B

Naglasio je kako Vlada nije pala i da je mogućnost da sastavi novu parlamentarnu većinu izgledna te da je njegova poruka – poruka političke stabilnosti te da zaključci HDZ-ova Predsjedništva jasno govore o hijerarhiji prioriteta i da se ponašaju odgovorno.

Novi izbori su trošak, politički ih se ne bojim, dapače, mislim da možemo ostvariti i bolji rezultat nego prošle godine, rekao je Plenković.

Istaknuo je da je za Hrvatsku važno, zbog ozbiljnih izazova koje imamo, od političkih, sigurnosnih i gospodarskih, da ima funkcionalna vlast koja može donositi odluke.

To je moj cilj i to je cijelo vrijeme bio motiv politike i suradnje jedne vlade, istaknuo je Plenković. Ne možete imati partnerstvo u kojoj imate Vladu A i Vladu B, postoji jedna Vlada i odgovornost za njezin rad i to je ono što se danas vrlo transparentno moglo vidjeti da nije slučaj. Vjerujem da bi malo tko, tko ima zdrav razum mogao postupiti drugačije, nego što sam postupio danas, uvjeren je Plenković.

Na upit o velikoj koaliciji, Plenković je najavio da će razgovarati sa svim partnerima i da je ono što je dobro za Hrvatsku dobro i za HDZ i da postoji čitav niz saborskih zastupnika koji su spremni podržati stabilnost Republike Hrvatske.

