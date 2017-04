Plenković potvrdio ‘rušenje Petrova’

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak nakon sastanka saborskog Kluba HDZ-a da ima punu potporu njegovih članova za razrješenje trojice ministara Mosta te da je krenuo s prikupljanjem potpisa za formiranje nove parlamentarne većine i da nova konfiguracija podrazumijeva i novog predsjednika Hrvatskog sabora.

“Ono na što mi idemo je stvaranje nove parlamentarne većine, a ta nova konfiguracija sigurno podrazumijeva i novog predsjednika Hrvatskog sabora”, izjavio je Plenković odgovarajući na novinarski upit ide li HDZ na rušenje predsjednika Sabora Bože Petrova. Na upit hoće li to napraviti idući tjedan, odgovorio je: “Sve je moguće.”

Na opasku novinara da je prilično ‘cool’ s obzirom na sve, Plenković je upitao: ‘Zašto ne bih bio cool? Što sam ja napravio krivo?’

Dodao je da je HDZ počeo prikupljati potpise i da će, osim HDZ-ovih, biti i potpisa zastupnika drugih stranaka. “Imat ćemo dovoljno potpisa za sve, za što god hoćete”, rekao je.

Na upit ima li i potpis Zlatka Hasanbegovića, Plenković je odgovorio da ne zna, ali složio se s odlukom Predsjedništva stranke i Kluba te je siguran da će ju potpisati. Pritom je pozvao na koheziju, lojalnost i odgovornost unutar HDZ-a.

Poručio je da Vlada funkcionira, ali Mostovi ministri izgubili su njegovo povjerenje.

“Vlada funkcionira, nepovjerenje radu Vlade, odnosno jednom članu Vlade iskazali su članovi iz Mosta. Ja kao predsjednik Vlade nemam ni dilema ni izbora što raditi u tom trenutku. Ne može Vlada kao kolegijalno tijelo funkcionirati na način da ne postoji minimalno političko povjerenje, pa i ljudska kolegijalnost”, istaknuo je Plenković te ponovio da je HDZ, ako do toga dođe, spreman i na nove izbore.

“Da sebi tražim zamjerku, ne mogu je naći”

Dodao je da je HDZ u odnosu prema Mostu bio iskren, dobronamjeran, korektan i realizirao sve zajedničke projekte. “Što se tiče mene, i moralno i politički apsolutno smo bili na najvišoj razini partnerstva. Da sebi tražim zamjerku, ne mogu je naći”, rekao je.

Zamjerio je Mostu što je unaprijed “formirao stav” da nema povjerenja u ministra financija Zdravka Marića te je istaknuo da je to “granica koja znači kraj suradnje kakva je bila do sada”.

“Hrvatski Ustav i propisi su vrlo jasni. Onaj tko dobije mandat za sastavljanje Vlade da povjerenje ljudima za koje smatra da će pridonijeti radu Vlade i postaju ministri. Ukoliko ja koji sam dao povjerenje ministrima dođem u tijeku rada svoje Vlade u situaciju da ministri koje sam ja izabrao izglasavaju javno na televiziji nepovjerenje kolegi, onda tu nema nikakvih dileme”, rekao je Plenković, dodajući da je njegovim potpisom o razrješenju Mostovih ministara ta odluka stupila na snagu i da oni više nisu ministri.

Odlučan je da za tu njegovu odluku nije potreban supotpis predsjednika Sabora. Na upit zašto je kod ministrice Martine Dalić i ministra Gorana Marića tražio supotpis odgovorio je da je to bila proceduralna stvar, a ovo je politička stvar povjerenja te je zato išao na direktnu primjenu ustavne odredbe.

Opovrgnuo je da Most nije obavijestio o tome da će danas na dnevnom redu Vlade biti pitanje povjerenja ministru Mariću te je ustvrdio kako tu nije bilo nikakvog iznenađenja.

Politika čistih ruku, racionalna, zakonita i odgovorna

Optužbe Nikole Grmoje (Most) da se ovom krizom vlasti želi skrenuti pozornost s istraga u Agrokoru, Plenković je nazvao apsurdnim. “Ta vrsta apsurdnih izjava ne da nisu utemeljene, nego su nevjerojatne. Koja je bila politika Vlade i HDZ-a glede sistemskih poteškoća u najvećoj hrvatskoj kompaniji? Jesmo li spašavali jednog čovjeka, jednu obitelj s kojom smo povezani, bilo ja, moja obitelj, moji rođaci, prijatelji… Tri puta sam u životu sreo Ivicu Todorića od toga dva puta u ovoj situaciji”, rekao je, ističući da su rješavali sistemske stvari.

“Tko je za to zaslužan, onaj koji radi selfije s kiselim kupusom ili onaj tko govori o tome kako netko treba odgovarati ako je bio poteškoća. Naravno da treba. Što mislite, da ja mislim da ne treba?” upitao je premijer te istaknuo da je “bilo prioritetno riješiti sistemsko pitanje hrvatskoga gospodarstva i financijskog sustava”.

“Ako se pokaže da je u Agrokoru nešto protuzakonito, jasno je da mora netko odgovarati za to. To je politika čistih ruku, ali ne demagoška, ne populistička, ne predizborna, nego racionalna, zakonita i odgovorna, i to je politika Vlade koju ja vodim. To je poanta odgovornog europskog ponašanja”, poručio je.

O prijevremenim izborima rekao je kako je politika odgovoran posao i da su izbori skupi. “Ja sam zadnji koji bi se kockao s time da idemo na izbore zato jer se mi nešto nismo dogovorili, ali sam iskusan i svjestan da nam treba u ovakvim izazovima stabilna i funkcionalna Vlada”, zaključio je Plenković.

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković izjavio je ranije da je dobio jedinstvenu potporu Predsjedništva stranke za razrješenje troje Mostovih ministara i preslagivanje parlamentarne većine.

“Dobio sam jedinstvenu podršku svih članova Predsjedništva odluci koju sam donio danas, a na koju sam bio primoran nakon što je troje ministara Mosta odlučilo glasati protiv očitovanja Vlade kojom se odbija inicijativa oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću”, izjavio je Plenković novinarima u HDZ-ovoj središnjici.

Istaknuo je kako je dobio punu podršku Predsjedništva HDZ-a i članova Vlade da pristupe formiranju parlamentarne većine koja bi omogućila nastavak rada Vlade i stabilnost hrvatskih institucija i nastavak rada na svim zakonskim aktivnostima i mjerama koje će pridonijeti boljitku hrvatskih ljudi.

