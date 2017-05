Plenković: Predstavljanje ministara nakon lokalnih izbora, imamo vremena, nije drama

Novi ministri bit će predstavljeni nakon lokalnih izbora, najavio je u petak u Beču premijer Andrej Plenković i nazvao Most, partnera svoje stranke u Vladi, najodgovornijim za krizu vlasti i poručio da je njegov cilj stabilizacija hrvatskih institucija.

“Onaj tko je odgovoran za krizu vlasti je Most. U životu, u partnerstvu, politici, koaliciji postoji nešto što se zove minimum korektnosti”, rekao je premijer novinarima u hrvatskom veleposlanstvu u Beču gdje je boravio u ranije dogovorenom radnom posjetu Austriji. Kriza vlade izbila je prošli tjedan kada su trojica ministara Mosta zatražila smjenu ministra financija Zdravka Marića držeći da je u sukobu interesa zbog krize koncerna Agrokor.

“Ne mogu u istoj vladi sjediti oni ministri koji su protiv kolege koji je s njima godinu i pol dana”, rekao je premijer i poručio da drži odgovornim za krizu vlasti svog manjinskog partnera Most, s kojim je vladu formirao realni pobjednik izbora, a to je HDZ. “Most je odgovoran za ovu krizu. Most je pokrenuo nepovjerenje prema vlastitom kolegi. To se u mojoj vladi neće tolerirati niti se tolerira”, rekao je Plenković.

Nakon smjene Mostovih ministara u četvrtak je Sabor izglasao povjerenje ministru Mariću, a u petak razriješio mostovca Božu Petrova s dužnosti predsjednika Sabora.

“Ministre ćemo predstaviti nakon lokalnih izbora. Imamo vremena, to nije nikakva drama, institucije funkcioniraju, vlada funkcionira, ministarstva rade”, rekao je Plenković.

Zamoljen za komentar ankete televizije RTL prema kojoj građani najodgovornijima za krizu smatraju HDZ, samoga premijera i ministra Marića, Plenković je odgovorio “Moj je cilj stabilizacija hrvatskih institucija i na tome radimo”. Anketa RTL-a pokazala je i da su građani ispitanici skloni novim izborima. “HDZ nastavlja dalje, a ako dođemo u situaciju da se procjeni da se ide na nove izbore, HDZ će biti ponovno najjača stranka, ja sam na njih spreman”, rekao je premijer. Plenković, koji je čestitao HDZ-ovcu Gordanu Jandrokoviću na izboru za novog predsjednika Sabora, u veleposlanstvu je izrazio zadovoljstvo što se mogao sresti s Hrvatima koji žive i rade u Austriji.

“Zadaća je vlade i hrvatske diplomacije da vode konstruktivan dijalog s našim sunarodnjacima koji žive u inozemstvu, posebice u Austriji gdje žive Gradišćanski Hrvati i brojni Hrvati koji zarađuju za svoj život u Austriji”, rekao je hrvatski premijer. “Ovo je dobra prigoda kako se ta poveznica između dijaspore i domovine može osnažiti”, rekao je.

Razgovori u Beču s austrijskim kancelarom Christianom Kernom i austrijskim predsjednikom Alexandrom Van der Bellenom te predavanje na Diplomatskoj akademiji prošli su u odličnom tonu i bili su vrlo sadržajni, ocijenio je Plenković na kraju svog prvog radnog posjeta Austriji.

