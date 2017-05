Plenković SDP nazvao ‘kavanskim revolucionarima’, odbacio tvrdnje da je Saucha ‘kupljen’

– Inicijativa izglasavanja nepovjerenja ministru Mariću nije uspjela. Most i SDP nisu uspjeli, rekao je u izvanrednoj pressici u četvrtak premijer Andrej Plenković kazavši kako u raspravi u Hrvatskom Saboru, u tri i pol točke, oni koji su podnijeli zahtijev nisu uspjeli uvjeriti hrvatsku javnost da nema povjerenja u rad ministra financija Marića.SDP-ov prijedlog za opoziv Marića nazvao je nemuštim, slabim i jalovim zahtjevom.

>>> Marić za dlaku preživio opoziv, presudan glas ‘desperada’ Sauche

Optužbe koje su jučer iznesene u Saboru, a odnose se na rad HBOR-a, privatnog kredita Zdravka Marića, kao i njegove uloge u donošenju lex Agrokora nazvao je aluzijama podupirući svoje izjave pozitivnim makroekonomskim pokazateljima u zemlji. – Rast BDP-a, najmanji proračunski manjak, podizanje stope zaposlenosti, stabilan kreditni rejting RH, rješavanje ključnih pitanja u gospodarstvu poput lex Agrokora. Vlada je spriječila tsunami hrvtaskog gospodarstva i političkog sustava, istaknuo je Plenković

Ponovio je dio stavova iznesenih ranije na redovnoj sjednici Vlade.

– Postoji pokušaj političara Mosta da šire monstruozno neprihvatljivu konstrukciju da Vlada RH, HDZ i ja osobno štiti kriminal u Agrokoru. Takve su optužbe netočne i neistinite. Najniži su spin koji imamo prilike gledati, nakon dugo vremena, u Hrvatskoj.Ponašam se kao odgovoran predsjednik stranke i Vlade. To radim na način da radim veliku distinkciju između medijske hajke, pokušaja linča, u stilu divljeg Zapada, traženja skalpa pojedinih ljudi ili ministra. To u Hrvatskoj kakvu ja želim neće proći, a što je najvažnije, to neće proći kod hrvatskih ljudi, hrvastkih birača. Ljudi znaju prepoznati ozbiljne od onih koji imaju u sebi nekakav protestatorski, rušilački nagon. To ljudi vide, obrazložio je Plenković.

Apelira na medije i javnost da zaštite Sauchu

Premijeru je postavljeno pitanje o Tomislavu Sauchi, protiv kojeg se vodi kazneni postupak. – Teza da je čovjek kupljen. Pitanje je čime ga je HDZ kupio koje sam čuo gledajući televiziju. Mislim da je to sramotno, kazao je premijer. Odluku Sauche da glasuje za Marića nazvao je neovisnom. Odbacio da je na njega vršen ikakav pritisak od strane HDZ-a ili njega osobno.

– Apeliram na javnost i medije da ga zaštite od neviđenih pritisaka u stilu kavanskih revolucionara. Pa ljudi to vide, nadam se i vi.

>>> Saucha podržao Marića: Nisam trgovao, glasao sam po savjesti

– Odluka gospodina Sauche je njegova osobna odluka. To nema nikakve veze sa aluzijama da to potkopava hrvasko pravosuđe. Dosta s tim, to je neistina, laž, ne stoji. To su laži kojima se zagađuje javni prostor. Ja na to ne pristajem. Nema utjecaja na pravosuđe, nema utjecaja na policiju, poštuje se vladavina prava.

Komentari Bože Petrova nemaju veze s Ustavom, zakonom ni političkom praksom

Osvrnuo se i na komentar Bože Petrova kako ovo glasanje znači da HDZ nema parlamentarnu većinu. – To nema veze s Ustavom, zakonom niti političkom praksom. Ono čemu svjedočimo danas je pokušaj destabiliziranja hrvatskih institicija, neprimjereno i neosnovano, rekao je Plenković i dao obećanja da će, u skladu s Ustavom i hrvaskim zakonima, osigurati stabilnost zemlje. Dodao je kako nastavlja sa uobičajenim radom, apostrofirajući suret s Tuskom, Junckerom i Cererom oko pitanja hrvatske i slovenske granice i primjene Schengena.

>>> UŽIVO: Presudna sjednica Sabora za budućnost Zdravka Marića, Bože Petrova, a možda i Vlade

Trenutak razotkrivenja

Još je jednom nazvao je ovo trenutkom razotkrivanja. – HDZ i ja osobno spremni smo na bilo koje izbore, ako želite, već danas popodne. Međutim, oni koji postoje kao parlamentarne stranke u Saboru imaju priliku nastaviti raditi u cilju političke stabilnosti, koju osigurava ova Vlada.

Na pitanje ima li 76 ruku za Jandrokovića, Plenković je odgovorio da je za predaju formalnog zahtjeva da netko postane predsjednikom Sabora potreban 51 potpis. – Predsjednik Sabora izglasava se običnom većinom. Show me the number, nemaju ih! Jel tako bilo jučer?, aludirao je Plenković na Marasove riječi.

