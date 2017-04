Počela je konferencija koja ‘pobija podvalu da država ne može biti dobar gospodar’

Državno, a efikasno – provokativan je naziv konferencije u organizaciji Lidera i Centra za istraživanje i razvoj upravljanja (CIRU), a koja je upravo počela u Kraš Auditoriumu, prvi put nudi neku novu paradigmu kad je državno vlasništvo u pitanju. Naglasio je to na otvaranju Liderove konferencije Goran Marić, ministar državne imovine. On je rekao kako ova Vlada zauzima drugačiji smjer u upravljanju državnom imovinom, jer se improvizacija dosad pokazala preskupom, te je najavio kako njegovo ministarstvo sljedeći tjedan u javnu raspravu pušta novi prijedlog Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom.

– Prejaka je kvalifikacija i floskula da država ne može biti dobar gospodar, to je čak i pretenciozna i neugodna podvala. Dosad jest odnos prema državnoj imovini bio maćehinski i nezreo, no to mijenjamo i stavit ćemo svaki metar neiskorištenog državnog vlasništva u funkciju poduzetništva i gospodarstva – kazao je Marić.

Država može biti dobar vlasnik, a taj kult da smo privatna poduzeća dobro upravljaju tvrtkama upravo nam se obio u glavu, istaknuo je Marić. Državne tvrtke treba učiniti učinkovitijim i kvalitetnijima, bitan je samo način upravljanja, a to će se dogoditi najveće promjene.

Marko Jurčić, izaslanik predsjednice RH, izrazio je nadu kako će ova konferencija otvoriti neka pitanja, poput onog trebaju li državna poduzeća koja su ujedno i monopolisti na tržištu ostvarivati veliku dobit i znači li to da je previše opteretila privatni sektor ili nije dovoljno investirala.

Privatizacija državnih poduzeća nije i ne smije biti jedino rješenje, državna poduzeća mogu biti funkcionalna i efikasna, ali moramo promijeniti upravljačku paradigmu, naglasio je Darko Tipurić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Komentari