Portugalci se vraćaju kući

Samo šest godina nakon što je financijska kriza izazvala prosvjede i odlazak mladih iz zemlje trbuhom za kruhom, Portugal napokon doživljava gospodarski oporavak, piše Npr.

Jedan od njih bio je i Mario Mouraz, a sada nakon tri godine provedene u inozemstvu se vratio i prodaje svoje softvere hotelima diljem Lisabona usred porasta turističkih dolazaka.

‘Mnogi moji prijatelji i poznanici, koji su napuštali zemlju u otprilike isto vrijeme kad i ja, tijekom 2011. i 2012. godine, sada su se vratili ili razmišljaju o povratku. Dolaze puni motivacije i znanja koja su stekli u različitim državama i drugačijim načinom razmišljanja.’ Mouraz je suosnivač i izvršni direktor tehnološkog startupa Climber Hotel koji hotelima pomaže povećati popunjenost. On je sa svojom tvrtkom postao dio novih trendova, svježe poduzetničke perspektive i porasta turističke potrošnje, koji su utjecali na gospodarski oporavak Portugala.

Nadnice rastu, a stopa nezaposlenosti u Portugalu se smanjila na 10 posto s visokih 18 posto koliko je iznosila u 2013.

Iznenađuje činjenica da je dug iznosa 83 milijarde dolara otplaćen bez mjera štednje, smanjenja potrošnje i povećanja poreza za koje su portugalski vjerovnici, EU i MMF tvrdili da je jedini način da prežive europsku dužničku krizu.

Bolne mjere u početku je nametnula tadašnja vlada desnog centra po nalogu EU i MMF-a.

Nakon što je ljevičarska, socijalistička koalicija preuzela vlast u studenome 2015. i ukinula mjere štednje podizanjem plaća i snižavanjem poreznih stopa, mnogi ekonomski stručnjaci su ih upozoravali da će im trebati drugi paket pomoći.

Upozorenja se, očigledno, nisu ostvarila već je gospodarstvo zabilježilo rast 13 uzastopnih kvartala. Proračunski deficit spustio se na rekordno nisku razinu od 2.1 posto BDP-a, čime je po prvi put bio ispod razine propisane od strane EU.

Tridesetjednogodišnja Ana Santana, policajka na čiju su plaću i beneficije utjecale mjere štednje, danas slavi nastale promjene. Kada je socijalistička opcija došla na vlast vratila joj je božićnicu, kao i plaćene dane za vrijeme državnih praznika.

Njezin suprug, João Tavares trenira mladu košarkašku momčad, a godinama je njegov ugovor o radu s Lisabonskom općinom bio definiran na određeno vrijeme.

– Vjerujem i nadam se da ću ovih dana potpisati ugovor za stalno. To je jedno od obećanja koje je dala socijalistička vlada kada je preuzela dužnost. Ove godine održat će se lokalni izbori nakon kojih mislim da će regulirati naše ugovore, kaže Tavares.

Ljevičari diljem Europe čestitali su portugalskim vlastima na oporavku koji dokazuje da mjere štednje nisu jedini izlaz iz gospodarskih neprilika.

– Europa je izabrala mjere štednje i sada imaju puno lošije rezultate. Gospodarski rast je bio znatno sporiji, a duži period je trebao kako bi se smanjila nezaposlenost, nego što je to bio slučaj u SAD-u. To dokazuje da s politikom koja građanima umjereno povećava prihode dovodi do većeg povjerenja i povrata ulaganja, rekao je ministar gospodarstva Manuel Calderia Cabral.

Ipak, pojedini portugalski ekonomisti su i dalje skeptični, pa tako smatraju da je ljevičarska vlada jednostavno imala sreće jer su vladali državom u vrijeme kada je turistički sektor bilježio značajan porast.

– Za sada je dobro, no stvari se mogu pogoršati u srednjem i dugom roku. Postoji nekoliko slabosti kojima se oni ne bave, rekao je portugalski ekonomist João Duque.

Portugalski izvoz nije značajan, izuzev autodijelova, kožnih cipela i vina, a javni dug je i dalje visok, te većina agencija za kreditni rejting i dalje portugalski dug tretira kao junk obveznice.

No, Santana i njezin suprug trenutno imaju dobar život. Preselili su u veći stan, na poslu imaju bolje uvjete, a razmišljaju i o drugom djetetu.

– Kvaliteta našeg života se bez sumnje poboljšala. Samo se nadam da ovo nije zabluda, rekla je Santana.

