Prosvjed za preimenovanje Titovog trga podržali Esih, Glasnović i Hasanbegović

Ispred Hrvatskog narodnog kazališta u tijeku je prosvjed pod nazivom “Maknimo maršala Tita iz Zagreba i Hrvatske” koji se već jedanaest godina održava u svibnju u organizaciji inicijative Krug za trg. Skupu građana koji podržavaju inicijativu da se zagrebački Trg maršala Tita preimenuje u Kazališni trg i, prema tumačenju organizatora, prosvjedom iskazuju da na svojim ulicama i trgovima ne žele simbole zločina, pridružili su se saborski zastupnici Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović i Željko Glasnović.

>>> Zagrebačka epizoda kandidatkinje Brune Esih

Zastupnici su svojom pojavom izazvali ovacije okupljenih građana.

Apsolutne ovacije Hasanbegovicu, Esih i Glasnovicu na Krugu za trg #n1info pic.twitter.com/cmX9BoQ7mE — Antonio Zavada (@azavada) May 6, 2017

Građanskoj inicijativi za Hrvatsku bez totalitarističke simbolike u javnim prostorima odazvali su se i povjesničar Ivo Banac, Boštjan Marko Turk i Roman Leljak iz Slovenije, a skup je pozdravila i predsjednica građanske inicijative “U ime obitelji” Željka Markić te predsjednik Hrvatskog društva političkih zatvorenika Marko Grubišić.

Krug za trg :: bit cemo ovdje svakog svibnja dok se ne skine Titovo ime #n1info pic.twitter.com/1shQZWj0Vz — Antonio Zavada (@azavada) May 6, 2017

Predstavnici Inicijative za Hrvatsku bez totalitarističkog znakovlja u javnim prostorima rekli su da već desetu godinu svoj zahtjev predaju Skupštini Grada Zagreba, a prosvjeduju 11. put. Svi dosadašnji zahtjevi bili su odbijeni, rekli su i poručili da će organizirati prosvjed svakog svibnja dok se Trg maršala Tita ne preimenuje.

Prema procjenama policije okupilo se oko 1500 ljudi. Na brojnim transparentima mogla su se iščitati stajališta prosvjednika: “Civilizacijska sramota”, “Tito je naredio i nadgledao zločine”, “Žrtvama dugujemo spomen, sjećanje, ispriku i istinu”, “Komunistički zločini nisu antifašizam”, “Opravdati zločin je zločin”, “Huda jama-svjedok Titovog komunističkog sotonizma”.

“Zajedno ćemo promijeniti ime ovog trga”, okupljenima su poručili zastupnici Hasanbegović, Esih i Glasnović. “Skinut ćemo ga zajedno”, rekla je Esih. “Narod je najveća snaga, zato se držimo zajedno i rezultat neće izostati, sada i u budućnosti”, kazala je.

Hasanbegović je rekao kako mu je čast biti s okupljenima. “Činilo se, do jučer, uzaludno sve ove godine. Odluku o ovom moralnom i građanskom ruglu Trgu maršala Tita neće donijeti nikakvo činovničko povjerenstvo, donijeti ćemo ga mi, vi, nova Gradska skupština koja će bez kalkulacija svojim glasovima promijeniti ime ovoga zlokobnoga simbola. Jamstvo ste vi i mi i ljudi koji su u politički život ušli bez bilo kakvih trgovačkih računa, kalkulacija i prikrivenih namjera. Ono što misle to i rade”, istaknuo je.

“Svi uz Krista protiv komunista”, uzviknuo je Glasnović.

“Prosvjedom, u duhu Rezolucija Vijeća Europe o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih režima iz 2006. godine te Deklaracije Hrvatskog sabora o osudi zločina komunističkog poretka u Hrvatskoj, želimo maknuti komunističke simbole, a ne čekati još deset godina da se to učini”, istaknuo je bivši zastupnik u Hrvatskom saboru Ante Beljo.

Rekao je da se trebaju ukloniti obilježja sva tri totalitaristička obilježja – nacistička, fašistička i komunistička. Spornu je ploču poginulim pripadnicima HOS-a u Jasenovcu, na kojoj je u okviru žiga HOS-a ustaški pozdrav “Za dom spremni” izdvojio, kazavši kako je to obilježje vezano uz Domovinski rat.

“Ono je bilo sastavni dio jedinica koje su se borile za samostalnu Hrvatsku, a sam izraz ‘za dom spremni’ ima i današnja ruska vojska i drugi narodi. Ako je netko u određenom režimu upotrebljavao to ime, nije to ime samim tim zlo. Svi su režimi uzimali imena i slogane koji su im u to vrijeme odgovarali. To uopće nije ideološki slogan koji ima ideološko značenje”, kazao je.

Među zastavama koje su prosvjednici nosili mogla se vidjeti i zastava HOS-a.

Skup su svojim govorom podržali profesor francuske književnosti na Filozofskom fakultetu u Ljubljani Boštjan Marko Turk, slovenski publicist i istražitelj Roman Leljak, predsjednik Hrvatskog društva političkih zatvorenika Marko Grubišić, a predsjednica građanske inicijative U ime obitelji Željka Markić obraćajući se okupljenima ispričala je svoje iskustvo totalitarističkog režima.

Među ostalim govorilo se o progonu političkih neistomišljenika, montiranim sudskim procesima i komunističkoj ideologiji, totalitarnom sustavu i represijskoj praksi, o masovnim grobnicama i dr.

