Sandor Csanyi: Spremni smo prodati udjele u Ini

Velika akvizicija mađarske OTP banke koja je kupila Splitsku banku, predstavljena je u Splitu gdje se okupio cijeli menadžment banaka. OTP banka koja ima sjedište u Zadru, imat će zajedno sa Splitskom bankom ukupni udio na tržištu od 11 posto, s naglaskom na Dalmaciju gdje je sada OTP banka najjača. U sljedećih godinu dana, do ljeta 2018. predviđa se integracija Splitske s OTP bankom.

Predsjednik Uprave i glavni direktor OTP banke dr. Sandor Csányi izjavio je kako je jako ponosan što su kupili tako kvalitetnu i jaku banku kao što je Splitska, ali nije mogao reći hoće li nakon integracije sjedište ostati u Splitu, a nije se ni očitovao koliko je OTP banka platila Splitsku.

Prodaja MOL-ovih udjela Ine

No, na pitanje kako se bankarske akvizicije odražavaju na odnose Hrvatske i Mađarske oko pitanja INA-MOL, dr. Csányi, koji je i potpredsjednik MOL-a, je odgovorio:

– Osnovni interes MOL-a je da s Hrvatskom imamo dobre odnose i da možemo dobro poslovati. No, ako Hrvatska želi otkupiti MOL-ove udjele u Ini, spremni smo ih prodati, no, budući da Hrvatska nema novca za to, spremni smo i dalje voditi Inu. Mi smo puno uložili, izdane su ogromne garancije banke, puno vide smo dali od Hrvatske i cilj nam je dobra suradnja s Vladom RH – izložio je dr. Csányi, te se osvrnuo i na sudski postupak Ina-MOL, koji bi u ponovljenom suđenju uskoro opet trebao započeti na zagrebačkom Županijskom sudu.

Skinite tjeralicu za Hernandijem

Ovaj put se osim Ivi Sanaderu sudi i MOL-ovom Zoltanu Hernadiju pod optužbom da su korupcijom dogovorili prodaju Ine.

– Moram reći da iako je Interpol skinuo tjeralicu Zsoltu Hernadiju koji se prozivao za korupciju oko prodaje Ine, a Ustavni sud RH je ukinuo presudu zaključivši da korupcije nije bilo, Hrvatska i dalje inzistira. Na njezin zahtjev nije skinuta tjeralica za Hernadija u zemljama EU i zato bih zamolio pravosudne organe da ubrzaju proces, da se to riješi – kaže predsjednik uprave OTP banke i potpredsjednik MOL-a.

Posluju u 9 država , s ukupno 13 milijuna klijenata, imaju 40 000 zaposlenika, 1500 poslovnica i 4000 bankomata. Konsolidirano izvješće za prošlu godinu prikazuje 650 milijuna eura prihoda.

Balazs Békeffy predsjednik Uprave OTP banke u Hrvatskoj na tečnom je hrvatskom jeziku istaknuo uspjeh OTP banke u Dalmaciji. Békeffy je već desetak godina u Zadru gdje živi s obitelji i potpuno se udomaćio, kako je sam naglasio. Rekao je kako jaki tim obje banke radi na integraciji a banka će imati pola milijuna klijenata i 130 poslovnica u Hrvatskoj.

Na godinu dana prijelaznog perioda integracije predsjednik uprave Splitske banke biti će Slaven Celić koji dolazi iz OTP-a. Istaknuo je da Splitska banka ima odlične rezultate, a pokušat će izbjeći otpuštanje ljudi prilikom integracije te zadržati imidž Splitske banke u Splitu.

Mađarske novinare zanimalo je koji su daljnji planovi, hoće li biti još akvizicija, a predsjednik uprave OTP banke se nasmijao: – Kupili bi Zagrebačku banku, ali ne možemo- rekao je dr. Csányi.

