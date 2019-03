ŠKOLICA KOMUNICIRANJA: Tri jednostavna savjeta za bolje sporazumijevanje

Kad moj suprug i ja imamo samo jedan mentalni zadatak, a to je na primjer zamisliti auto, postaje jasno koliko smo različiti. Dok on zamišlja najnoviju verziju Toyote CHR-a sa naprednim GPS-om, hibrid pogonom, dodatnom kamerom za parkiranje i zvučnicima kojih se ne bi postidjela niti Beyonce ja sam kud i kamo prizemljenija. Ja zamišljam veliki auto u crvenoj boji s malo šljokica. A oboje zamišljamo auto! Možete li vi zamisliti kako je to tek sa složenijim stvarima, a još nismo došli niti do opisa nekih odnosa.

Komunikacija ima svoje zakonitosti koje često zaboravljamo bez obzira želimo li je unaprijediti u poslovnom ili privatnom okruženju. Psiholog Abraham Maslow još je u prošlom stoljeću dokazao da je put do zadovoljnog čovjeka zapravo put do konkretne, uspješne i dobre komunikacije.

Zadovoljstvo ovisi o dobroj komunikaciji s drugima i sa samim sobom. Zato nemojte zaboraviti da u procesu u kojem šaljemo poruku bilo kome mi zapravo u startu brišemo, generaliziramo i iskrivljujemo stvari ne bi li bili brži, sažetiji i jasniji. Često upravo zbog toga ispadamo konfuzni i teško razumljivi. A tako je i s onima koje mi slušamo.

Jedino kada bi svi s kojima komuniciramo imali ista iskustva, iste vrijednosti i ista sjećanja bilo bi moguće reći da AUTO znači isto za mene i bilo kojeg drugog sugovornika. Upravo zato imajte na umu da mi sami limitiramo naš vokabular svodeći ga zapravo na razinu simbola kad želimo prenijeti neku misao, ideju ili osjećaj.

Ne ulazeći dublje u problem kodiranja i dekodiranja poruka postoje tri jednostavna savjeta koja mogu poboljšati vašu komunikaciju već danas:

1. Pitajte!

Kada vam se čini da ne razumijete u potpunosti sve detalje nekog razgovora pitajte. Pitanjima ćete uvijek doći do jasnije slike i izbjeći puno nedoumica odmah u početku.

2. Pojasnite!

Nemojte biti lijeni u pojašnjavanju onoga što želite prenijeti imajući na umu da nemamo svi iste filtere kroz koje promatramo informacije. Budite što jednostavniji i pratite da li vas sugovornik zaista razumije. Stvorite osjeća povjerenja u kojem su pitanja dobrodošla.

3. Ne pretpostavljajte!

Dobro zapamtite da pretpostavka uvijek ili u većini slučajeva vodi u nerazumijevanje, a nerazumijevanje u konflikt. Jer toliko brzo živimo da je najjednostavnije pretpostaviti da sve razumijete. I naravno biti tako PROKLETO U KRIVU. Izbjegnite to na početku i dozvolite si luksuz trošenja vremena na komunikaciju koja vam je važna. Isplati se.

