Strasti se ne smiruju u Hrvatskom saboru, najviše kritika HDZ-u zbog ‘interesne’ većine

Glasovanju o novom predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, za kojeg je HDZ prikupio 76 zastupnička potpisa, prethodio je niz stanki tijekom kojih je oporba prozivala vladajuće da su ‘kupili ruke’, pozivali premijera da predloži ministre pa da se testira većina, a HDZ je poručivao da će se parlamentarna većina znati kada predsjednik Vlade u skladu sa zakonom predloži nove ministre, što će, ističu, biti u što skorije vrijeme.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja tako je ustvrdio kako u ovom trenutku postoji saborska većina te zatražio da premijer predloži nova četiri ministra.

– Budući da je skupljeno 76 potpisa za izbor novog predsjednika Hrvatskog sabora očito je da ćemo tog predsjednika i izabrati danas ovdje. Ono što je jasno je da imamo saborsku većinu pa je stav Mosta da predsjednik Vlade predloži četiri ministra idući tjedan kako ne bismo na pauzu s krnjom vladom, rekao je Grmoja nakon stanke.

Pupovac, Saucha, Škibola, Lacković, Mišić, konstatirao je Grmoja, dio su nove saborske većine.

– Pozivam, a ne prozivam nikog, konstatiram tko čini saborsku većinu, odgovorio je Grmoja na dobacivanja iz saborskih klupa.

Klub Mosta, najavio je, po pitanju predsjednika Sabora bit će suzdržan i bit će konstruktivna oporba. Jedan od prozvanih, nezavisni saborski zastupnik Marin Škibola svoj je potpis objašnjavao pokušajem da spriječi “političku krizu vodstva” i “partikularne političke interese koji se postavljaju iznad interesa zemlje”. Želio je, kazao je, pokazati građanima “koheziju u teškim trenucima”. “Podrška kandidatu za predsjednika Sabora je tehničko pitanje i mi moramo biti primjer narodu, a ne raditi cirkus”, poručio je. Nije, tvrdi, potpisao za Jandrokovića jer podržava HDZ, nego je “to izlaz da najvažnija politička institucija nastavi funkcionirati”.

Poručio je i kako “nije dio većine”. Na to je SDP-ovac Arsen Bauk ustvrdio kako je “kolega Škibola upravo rekao da nemamo parlamentarnu većinu”.

– Škibola je rekao da nije dio većine koji podržava vladu nego da je ovo tehničko pitanje. Danas vam je, dragi kolega, pitanje veličine, a ne tehnike, poručio mu je Bauk.

Šef kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić Grmoji je predbacio kako je “novi ustavotvorac”.

– Postoji li parlamentarna većina znat ćemo kada predsjednik Vlade u skladu sa zakonom predloži nove ministre. Zakon o Vladi kaže da će predsjednik vlade nove članove vlade predstaviti na prvoj idućoj sjednici Hrvatskog sabora i zatražiti glasovanje. Tako će premijer postupiti na prvoj idućoj sjednici, a kada će to biti odlučit će novi predsjednik zajedno s potpredsjednicima. Razumno je očekivati da to bude u što skorije vrijeme, ali ne onda kad to traži gospodin Grmoja, odgovorio mu je Bačić.

Čelnik i saborski zastupnik HNS-a Ivan Vrdoljak pozvao je SDP i Most da potpišu HNS-ovu inicijativu za opoziv Vlade.

– Danas nećemo biti suzdržani nego protiv kako bi se vidjelo tko je jasna većina u Saboru, pojašnjavao je Vrdoljak. Rekao je i kako je “možda je dobar trenutak da kolega Petrov ode kod predsjednice Republike. Koliko se sjećam zadnji je put ušao s Milanovićem, a izišao s Karamarkom”.

Prozvani predsjednik Mosta i donedavni predsjednik Sabora Božo Petro zatražio je povredu Poslovnika.

– Gospodine Vrdoljak, pokazali ste sve time što niste htjeli raspustiti Sabor nego danas radite smokvin list, poručio mu je.

Saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac HDZ-u je poručio kako je njihova “većina jadna i sramotna”.

– Ili ste mogli pronaći ljude s kojima se slažete programima ili izići na izbore. Ovo što ste napravili zgrozilo je javnost. Javnost i ja osobno imamo dojam da kupujete vrijeme zbog lokalnih izbora i kupujete ljude. Ovo je većina ne koja se bazira na zajedničkom programu nego na interesima, što je najstrašnije na osobnim interesima pojedinaca, a radi se o budućnosti hrvatskog naroda”, poručio je Bunjac Bačiću.

