Tim Orešković: Strani investitori pozorno prate situaciju s Agrokorom

Bivši premijer Tim Orešković u Vukovaru je u petak podržao kandidaturu Tomislava Panenića za župana Vukovarsko-srijemske županije. Istaknuo je kako nije pripadnik niti jedne stranke, kako je Hrvatska njegova stranka te kako bi podržao bilo kojeg ministra iz svoje nekadašnje Vlade. Upitan je i o Agrokoru, s aspekta fiancijskog stručnjaka.

-Kao bivši premijer, drago mi je da sam u Vukovaru i da mogu dati podršku gospodinu Paneniću. On je bio dio moje Vlade i bio je kvalitetan ministar gospodarstva. On je čovjek koji može riješiti brojne probleme, rekao je Orešković. Primjer da je stručnjak i da se borio da aktivira investicije u Slavoniji, 500 milijuna kuna investicija međunarodnih kompanija. IBM je drugi primjer, kad su odlučivali hoće li investirati u Hrvatsku ili Indiju, odlučili su se otvoriti 500 radnih mjesta u našoj zemlji. Panenić je tu odigrao ključnu ulogu, pohvalio je svojeg nekadašnjeg ministra.

-Vukovarsko-srijemska županija bila je nekoć bogata, nadam se da ćemo ju opet učinit takvom, transformirati ju. Želimo pokazati da smo spremni raditi, a ne pričati. Meni je u interesu da se pokrene Hrvatska. Nisam dio neke stranke, niti ću to ikada biti, ali kao bivši premijer, želim dati podršku gospodinu Paneniću koji je čovjek koji ima svoj stav i svoje principe.

Na pitanje vraća li se u politiku, Orešković je bio jasan:

– Ukratko, ne vraćam se u politiku. Nisam dio nijedne stranke, moja stranka je Hrvatska. Podržao bih bilo kojeg svojeg ministra, rekao je.

Govoreći s aspekta financijskog stručnjaka Orešković je dobrim ocijenio reakciju Vlade Andreja Plenkovića u krizi Agrokora, te upozorio kako strani investitori pozorno prate kako se tom krizom upravlja.

– Podržavam Vladu u donošenju lex Agrokora. Time smo dobili nešto vremena, da revizori dobro razmotre kompliciranu strukturu u Agrokoru, za što će im trebati najmanje 6 mjeseci. Dok ne vidimo stručnu analizu, nećemo znati na čemu smo. Nadam se da će stručnjaci napraviti svoj posao, ali valja napraviti promjene. Likvidirati dio imovine da se vrati dug, smanjiti broj radnika, možda uvesti vanjskog strateškog partnera i krenuti dalje. Stvari će biti puno jasnije nakon lokalnih izbora, kad se stvari malo pročiste, rekao je Orešković i dodao kako nije znao na probleme u Agrokoru za trajanja svojeg mandata.

Što se Zdravka Marića tiče, rekao je da je on stručnjak, sposoban čovjek, njegov bivši ministar koji je, kao i on, imao iskustva u privatnom sektoru.

– Mislim da je narod prepoznao da je stručnjak, dok smo radili zajedno smanjili smo dug, bili smo partneri u poslu, rekao je o ministru financija.

O Andreju Plenkoviću, svojem nasljedniku, kazao je kako pojedine odluke može samo premijer donijeti, te se prisjetio situacije s Tomislavom Karamarkom i izglasavanjem nepovjerenja njegovoj Vladi.

– Premijer Plenković je kupio vrijeme s lex Agrokorom, tu situaciju nitko nije očekivao, ovu situaciju promatraju i drugi investitori i bitno je da to rješavamo. Druga stavka, riješio je pitanje na granici sa Slovenijom, čime neće biti problema s turističkom sezonom, pojasnio je Orešković.

Tomislav Panenić zahvalio je Oreškoviću na podršci, ali nije dogovorio kako bi Orešković mogao biti kandidat Mosta za premijera, na nekim budućim parlamentarnim izborima. – Puno vremena sam proveo s gospodinom Oreškovićem, kao šefom i suradnikom, uvijek bih volio biti u takvom timu, rekao je Panenić.

Orešković je odgovorio i na jedno pitanje, koje je privatne prirode, žali li što se upustio u sve ovo.

– To me ljudi često pitaju. Na kraju, kad malo sagledam gdje smo danas, to što sam prošao nije bilo ugodno, ali ja sam odlučio pomoći svojem narodu. Ja se nadam da sam nešto dobro ostavio, fokusirao sam se na deficit, investicije i financije. Mnogi su dali svoje živote da Hrvatska bude demokratska država, ali ta borba još nije gotova. Bila mi je čast, nije mi bilo žao, zahvalan sam za tu priliku. Tko bi mislio da bi netko tko je rođen u Zagrebu, tko je otišao u Kanadu, imati priliku biti premijer? Ne smijemo zaboraviti za što smo se borili, rekao je Orešković.

