Ars Futura iz Hrvatske izvozi softver, a u Hrvatsku uvozi novac

Dok startupovi privlače najviše pozornosti na domaćoj tehnološkoj sceni, a velike domaće tvrtke koje uglavnom posluju s državom i domaćim biznisom pokušavaju cementirati svoje tržišne pozicije, neki manji developerski biznisi polako, ali sigurno zauzimaju svoje mjesto u gospodarstvu. Jedan od njih je i Ars Futura, tvrtka Nikole Jakića i Ivana Božića, dvojice mladih FER-ovaca podrijetlom iz Splita, koja je zahvaljujući uspješnom plasmanu svojih usluga u inozemstvo uspjela narasti toliko da joj je Deloitte ove godine dao priznanje kao desetoj najbrže rastućoj tehnološkoj tvrtki u Srednjoj Europi. Ars Futura bavi se ponajprije dizajnom i proizvodnjom mobilnih i web-aplikacija, surađuje s rastućim stranim startupovima i industrijom igara te prihode prikuplja isključivo iz inozemstva.

– Iz Hrvatske izvozimo softver, a u Hrvatsku uvozimo novac – lakonski je poručio Nikola Jakić kad smo ga prošlog tjedna upitali kakva je domaća tržišna pozicija Ars Future i tako sažeo glavnu snagu domaće tehnološke scene koja će u budućnosti sve više dolaziti do izražaja.

Biznis treba softver

Ars Futura nije počela iz garaže i nije startup iako za domaće prilike nije daleko od te slike. Kad su se 2013. ta dva momka upustila u ostvarenje studentske zezancije i sna, ideja im je bila oprobati se u biznisu prije nego što ih sustignu životne obveze. Nisu imali viziju poput Mate Rimca ili nekih drugih hardverski i softverski orijentiranih startupova, ali imali su iskustvo s razvojem internetskih i mobilnih aplikacija i bili su svjesni da svjetska potražnja za onim što mogu raditi premašuje ponudu.

– Trenutačno u svijetu vlada golema poslovna potražnja za softverom. Naš je poslovni model da klijentima i njihovim proizvodima pristupamo personalizirano i rješavamo njihove probleme bolje od konkurentskih agencija te drugih generičkih rješenja koje nudi tržište. Dosta nam klijenata dolazi upravo zato što su od nekog drugog dobili nedovršene proizvode, a mi onda pomažemo uočiti probleme u funkcioniranju sustava s tehničke, dizajnerske i korisničke strane – rekao je Ivan Božić.

Premda nije krenula iz garaže, nego kao developerska agencija za razvoj mobilnih i web-aplikacija, Ars Futura imala je svojih startup-momenata. Primjerice, odabir imena Ars Futura (umjetnost budućnosti) rezultat je sretnih okolnosti i ograničenja da imena tvrtki mogu biti registrirana samo na hrvatskom, latinskom ili starogrčkom jeziku.

– Nije imalo smisla osnivati tvrtku na hrvatskom jer smo ciljali na strano tržište pa smo odlučili naći ime na latinskom. Tražili smo ga oko mjesec dana. Jedan smo dan Nikola i ja sjeli kod njega kod kuće i na ploču od papira popisali sve moguće latinske riječi koje su nam se sviđale. U jednom kutu bila je riječ ‘ars’, u drugom ‘futura’, pa smo ih spojili. Zvučalo nam je dobro, složili smo na brzinu nacrt brenda, provjerili je li ime slobodno i osnovali tvrtku – prisjetio se Božić.

Proizvod, dizajn i održavanje

Glavni proizvod tvrtke Ars Futura mobilne su i web-aplikacije, pri čemu pružaju kompletnu uslugu, od osmišljavanja proizvoda preko dizajna i proizvodnje do održavanja. Među njihovim su klijentima Activision Blizzard, jedna od rijetkih gejming-kompanija uvrštena u burzovni indeks Standard&Poor’s 500; startup Elemental Machines, koji razvija sustav senzorskog nadzora medicinskih i zdravstvenih laboratorija uz obradu podataka umjetnom inteligencijom i strojnim učenjem; Sveučilište Harvard, s kojim razvijaju sustav za upravljanje podacima; i drugi zanimljivi startupovi i tvrtke.

– Blisko surađujemo s Activision Blizzardom, nadamo se uskoro postati jedan od njegovih službenih pružatelja usluge. Radili smo s Activision Blizzardovim partnerom Major League Gamingom, a sad smo počeli izravno raditi za njega. Razvili smo vrlo velik dio njegova sustava, počevši od online natjecateljskog sustava za e-sport GameBattles do njegove online videostreaming platforme na kojoj milijuni ljudi znaju pratiti njegove e-sportske događaje uživo – objasnio nam je Nikola Jakić.

Za Elemental Machines razvijaju pak sustav u kojem se senzorski podaci iz laboratorija prate, prenose, obrađuju na licu mjesta i u oblaku te prikazuju na web-sučelju. Kako Ars Futura uspijeva dobro pohvatati sve finese svojih klijenata iz različitih industrija?

Odnos s klijentom

– Svatko može napraviti aplikaciju, ali naša je snaga proces koji imamo s klijentom. Nemamo mnogo klijenata, zasad pet, a zapošljavamo devetnaestero ljudi. Neke bi druge tvrtke s toliko zaposlenih pokušavale dobiti mnogo više projekata. Nijedan naš klijent nije sličan drugom. Jednom sadašnjem klijentu otvoreno smo poručili da se ne možemo upustiti u suradnju jer nemamo odgovarajuću osobu koja bi ga pratila te da ćemo se javiti kad je nađemo. Javili smo se nakon tri mjeseca kad smo pronašli tu osobu i počeli posao. Bilo mu je jako drago što smo se brinuli za njega. A mogli smo jednostavno uzeti posao gledajući kako ćemo naplatiti x dolara po satu. Mogli bismo zaraditi takvim pristupom, ali morali bismo se posvetiti tomu i drugi bi projekti patili te bismo na brzinu angažirali ljude umjesto da tražimo profil osobe koja nam odgovara – rekao nam je Jakić.

U razvoju tvrtke i dobivanju poslova najviše su im pomogle preporuke. Već tijekom fakultetskih dana obojica su se dosta angažirala na projektima razvoja internetskih i mobilnih aplikacija. Kad su s tvrtkom poželjeli iskoračiti u inozemstvo, prvi posao stigao im je preko društvenih mreža. Zbog dobre usluge preporučili su ih dalje pa su pojedini klijenti s kojima su tada počeli surađivati i dandanas s njima.

Odbijaju nerealne troškove

– Kanadski klijent došao je do nas preko preporuke Founder Institutea u Kanadi, zamolio nas je ponudu za aplikaciju. Mi smo bili neusporedivo jeftiniji u odnosu na kanadske ponuđače, ali i neusporedivo bolji u pristupu. Posvetili smo se tom proizvodu i to mu se svidjelo za razliku od konkurenata koji su dali generičku ponudu. Još surađujemo s tim klijentom – napomenuo je Božić.

Kadrovski problem IT industrije u Hrvatskoj očito je jednak bez obzira na razmjer poslovanja, ali takva je situacija općenito u svijetu. Developera jednostavno nedostaje za postojeću potražnju, a posla ima za sve vrste tvrtki jer gotova generalna softverska rješenja ne mogu pokriti sve potrebe biznisa. No osnivači tvrtke Ars Futura ne namjeravaju do rezultata dolaziti na štetu svojih zaposlenika.

– Kad smo tek bili završili fakultet, angažirali bismo prijatelje i znance s fakulteta. U posljednje vrijeme oglašavamo natječaje za posao. Radimo na zanimljivim projektima, nudimo dobre uvjete i, što je najvažnije, sami smo prošli neka neugodna iskustva. Ne želimo da naši ljudi izgore. Rijetko kad, možda jedanput na godinu, dogodi se da imamo preuranjen rok. Trudimo se da nam svima posao bude bez stresa. Naravno, nije moguće potpuno ga otkloniti, ali ako se može raditi sa što manje stresa, zašto ne bismo tako radili? Štoviše, trudimo se i klijente uvjeriti da neće moći dobiti odličan proizvod ako inzistiraju na nerealnim rokovima. Smatramo da je to kvalitetnije i za klijenta i za nas. Osim toga, ni sâm ne bih želio raditi takvim tempom, zato nemam pravo to tražiti od zaposlenika. Nema razloga da netko u Hrvatskoj mora patiti jer je netko u Americi odluči postaviti nerealan rok – ispričala su obojica u isti glas.

Razlog uspjeha – ljudi

I pritom im je jasno da se ne mogu natjecati s gigantima poput Googlea ili Facebooka koji inženjerima koji se žele specijalizirati u podatkovnoj znanosti ili strojnom učenju omogućuju mnogo intenzivnije iskustvo, ali jednako su tako uvjereni da njihov pristup poslu može donijeti i kvalitetu usluge i zadovoljstvo. Uz to jako cijene domaće inženjere.

– Tehnički fakulteti sve su bolji u teoriji, ali studenti se manje praktično obrazuju i umrežavaju. Svejedno, naši su ljudi, uvjereni smo, najbolji inženjeri. Radili smo na mnogo projekata, i nakon drugih i zajedno s njima, zato to možemo reći. Poljske tvrtke, one iz Srbije, Ukrajine inženjerski su mnogo lošije od nas. Sigurno imamo dobre fakultete, ali oni mogu biti i mnogo bolji. A naši su ljudi takvi, barem prema našem iskustvu, da se doista brinu za to kako što bolje isporučiti uslugu. Kvaliteta naših inženjera sigurno je jedan od razloga našeg uspjeha – objasnio nam je Jakić.

Usluge domaćih developerskih agencija očito se u inozemstvu cijene s razlogom jer kupcu osiguravaju odličan omjer kvalitete i cijene. Ars Futura odlično je iskoristila tu situaciju na svjetskom tržištu: lani je imala četiri milijuna kuna prihoda, a ove godine u njoj očekuju više od šest milijuna. Zato ne začuđuje što ju je primijetio i Deloitte. Raste organski, na osnovi kvalitete usluga, a status pružatelja usluga Activision Blizzardu mogao bi joj omogućiti i brže i lakše širenje od planiranoga.

