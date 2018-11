Ivan Mrvoš predstavio novu pametnu klupu za bicikliste

Prvo nas je iznenadio pametnom klupom, a sada je na Smart City sajmu u Barceloni predstavio novi proizvod naziva Monna Cycling Point. Riječ je o pametnoj klupi koja je namijenjena biciklistima u ruralnim područjima i sredinama bez električne energije, prenosi Telegram.

Mladić koji stoji iza pametnih klupa je Ivan Mrvoš, osnivač i direktor startupa Include iz Solina.

Nova pametna klupa za bicikliste bit će opremljena solarnim panelima preko kojih će dobivati električnu energiju potrebnu za rad, a pritom će omogućavati spajanje na Internet putem WiFi-ja i biti opremljena alatom za popravak bicikla i kompresorom za napuhivanje guma.

Klupa je opremljena i senzorima koji prate broj bicikala koji su spojeni na nju, a sadrži i različite komponente koji mjere atmosferske uvjete poput temperature ili vlažnosti zraka.

Monna Cycling Point će kao i prva klupa koju je Mrvoš izradio imati mogućnost punjena mobitela ili pomoću USB kabla ili putem bežičnog punjača koji je integriran u samu klupu.

Monna – The Cycling Point

Include presented a new product at the Smart City EXPO World Congress in Barcelona. Three years after initial creation of Steora smart bench, we have introduced the most advanced multifunctional bench ever designed – Monna.https://t.co/CDb6khMvG3 pic.twitter.com/07HDjgK2Cn

— Include (@include_ltd) November 13, 2018