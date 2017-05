Leopold Botteri: Nastalo iz dišpeta, Uje danas stvara premium brendove

Prije 11 godina, kad je na Braču nastajala Brachia – zadruga bračkih maslinara, s idejom proizvodnje prvoga premium dalmatinskoga maslinova ulja, malo je tko, pa i njezin idejni začetnik, vjerovao da će danas iz nje nastati biznis koji će donositi 35 milijuna kuna godišnjih prihoda. Međutim, dobra poduzetnička ideja bivšeg novinara Leopolda Botterija i njezina još bolja razrada omogućile su razvoj Uja i njegovih sestrinskih tvrtki u kojima se danas proizvode razne delicije, ne samo maslinovo ulje. Iz Uja je naraslo i 16 oleoteka, trgovina maslinovim uljem i drugim delikatesnih brendovima, te splitski restoran Uje.

Kad je u osnivaču tvrtke Uje i zadruge Brachia Botteriju sazrijevala odluka o formiranju zadruge, još je bio novinar. – Najprije je nastala ideja o Brachiji. Zapravo, napustio sam novinarstvo zbog Brachije i Uja. Godinama sam bio u Slobodnoj Dalmaciji, a pretkraj karijere radio sam časopis Maslina. Kad sam počeo pratiti tu scenu, a podrijetlom sam s Brača, na tržištu nije bilo brenda ulja iz Dalmacije. S nekoliko prijatelja pokrenuo sam Brachiju pomalo iz dišpeta, želeći pokazati da i Dalmacija može napraviti vrhunski proizvod – rekao nam je Botteri.

Osmišljeni model

Sa stvaranjem premium proizvoda nije bilo previše teškoća. Edukacija proizvođača urodila je plodom, ali ubrzo je postalo jasno da je pravi problem plasman proizvoda. Zadruga je jednostavno bila premalena da bi mogla uspješno tražiti prodajne kanale i da bi se mogla izložiti riziku od neredovitog plaćanja. Zato je Botteri pokrenuo Uje.

– Uje je zamišljeno kao prodajni kanal za Brachiju i druge hrvatske proizvođače. Nekako se logično nametnulo da bude matična tvrtka, trgovačka. Već smo imali Brachiju koja je funkcionirala samostalno i Uju povjerila distribuciju svojih proizvoda. Poslije je osnovan Laboratorij okusa koji je zamišljen kao proizvođački centar izvrsnosti u Grupi, a nakon toga došli su Treći posao, koji se bavi ugostiteljstvom, i Manufaktura, marketinška agencija koja podupire cijelu grupu – ispričao je za Lider Botteri.

Da je model uspješan, pokazuju poslovni rezultati: Uje, Laboratorij okusa, Treći posao i Manufaktura ostvarili su 2015. s pedeset zaposlenih prihod od 35 milijuna kuna i neto dobit od 2,9 milijuna kuna. Nije loše za biznis pokrenut iz inata kojemu je prijetila propast zbog tržišta na kojem je neplaćanje naručene robe bila prihvatljiva poslovna politika.

– Ovo je osma godina otkad Uje stalno raste prema prosječnoj stopi od 25 do 30 posto. To je vrlo zahtjevno, zbog čega se stalno restrukturiramo. Svake smo godine zapravo druga tvrtka. Uje otprije tri godine nema veze s Ujem danas. To zahtijeva i stalno ulaganje. I ove i iduće godine tvrtka će biti jako naslonjena na turizam, što joj je najveća slabost. Jako se trudim disperzirati ulaganja, ali nikako da se više odmaknem od turizma – ustvrdio je Botteri.

Korektni partneri

Ni ove godine neće, dakle, dalje od turizma, ali u Dalmaciji, u kojoj je turistički potencijal još nepotpuno iskorišten, takvo određenje ne mora biti pogreška. Botteri razmatra snažniji ulazak u turistički sektor, ne samo s pomoću Uja i povezanih tvrtki nego i nekih novih tekućih projekata koji se bave razvojem prvorazrednih turističkih kapaciteta. Osim toga, ove će godine početi otvarati delikatesne trgovine u kojima će se osim njegovih proizvoda naći delikatese drugih domaćih i stranih proizvođača, što će Uju omogućiti veću zastupljenost u Ho- ReCi, segmentu u kojem već uspješno posluje.

Premda uspješno primjenjuje poslovni model za poticaje i potpore, hrvatsko iskustvo s birokracijom nije ga zaobišlo. Ove je godine Laboratorij okusa, u kojem se proizvode delikatesni brandovi, više ulagao u pogone. Međutim, iako se tvrtka prijavila za poticajna sredstva, na kraju je samostalno investirala.

– Još smo se u rujnu prijavili za poticajna sredstva i iako bi prijava trebala trajati tri mjeseca, tek prije nekoliko dana dobili smo obavijest da nam je dokumentacija u redu. Naravno, u međuvremenu smo sami kupili opremu koja već radi. Poduzetnika i želje očito ima, navodno je na taj natječaj pristiglo tisuće prijava, ali sustav to ne stigne procesirati. Čak ima novca. Dakle, cijeli proizvodni sustav čeka da birokracija procesira prijave, to je strašno – ogorčen je bio osnivač Uja.

Franšiziranje oleoteka

Iako su Uje i povezane tvrtke dovoljno snažni i odvažni da zanemare poticajna sredstva i sami financiraju ulaganje, Botteri o Uju govori kao o ziheraškom sustavu. Naime, tvrtka je osigurala više prodajnih kanala i relativno malu izloženost prema velikim partnerima, što joj smanjuje rizik od tuđih loših poslovnih odluka ili naprasna prekida suradnje. I ne samo to: otvorila je vlastiti prodajni kanal s Croatia Airlinesom kojemu pruža uslugu ‘Buy on Board’ u sklopu zajedničkoga Sky shopa.

Na ovom smo tržištu specifični jer imamo oko za detalj.

– Osim u sklopu Sky shopa koji smo uspostavili s CA-om, posredno poslujemo i putem zračnih luka koje kupuju naše obroke i dijele ih na ekonomskim letovima Croatia Airlinesa. Mnogo smo novca uložili u razvoj tih proizvoda, što je segment koji nam otvara mnogo mogućnosti. Važan nam je partner i Konzum, koji je s nama uvijek imao korektan i partnerski odnos, zato se nadamo konsolidaciji toga za hrvatsku proizvodnju važnog sustava. Partneri Uja i naši su važni dobavljači poput Zigantea, Badela, Gligore te mnogih drugih – rekao je Botteri koji inovativnost u biznisu dokazuje i franšiziranjem oleoteka koje u odnosu na vlastite takve trgovine Uju donose dodatne dvije trećine prihoda u brendiranome maloprodajnom kanalu.Ukratko, Uje i njegove tvrtke trude se dovršiti svoje proizvode i usluge dokraja, tako da iskustvo za krajnjega korisnika bude ugodno.

– Na ovom smo tržištu specifični jer imamo oko za detalj. Da nije potrošen, Uje bi rabilo slogan ‘Details are everything’. Kad smo pokretali Uje i Brachiju, nisam mislio da će to izrasti u ozbiljan biznis, ali prije nekoliko godina osjetio sam potencijal. Iako se katkad umorim i zapitam što mi to treba, imam neki čudan osjećaj odgovornosti prema izgrađenim konceptima, poslovnim modelima i brendovima koji imaju golem potencijal. Vjerujem da ćemo još nekoliko godina zadržati slične stope rasta kao prijašnjih godina, što je na ovoj razini prihoda već prilično ambiciozno. Rast ćemo idućih godina osiguravati i akvizicijama u trgovačkoj i proizvodnoj branši – rekao nam je Leopold Botteri

