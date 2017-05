Požega i Šarčević: Naš TS Print i TS Scan koriste Dell, Vodafone, Google…

Mislili o Nenadu Bakiću dobro ili loše, ne možete mu poreći da ima oko za biznis. Naime, u sklopu kampanje ‘BBC micro:bit – STEM Revolucija’ udruge Croatian Makers – Institut za razvoj i inovativnost mladih IRIM, tvrtka Terminalni poslovi iz Škrljeva donirala je 10 tisuća dolara za opremanje škola famoznim micro:bitovima. Uza snapshot njihove donacije na svom računu na Facebooku Bakić je prokomentirao da nije znao da ima takvih tvrtki u Hrvatskoj. Što je istina, tvrtki poput Terminalnih poslova nije bilo ili nitko za njih nije znao. I to posve nezasluženo.

Jednostavno je najbolje

Terminalni poslovi Đorđa Požege i Damira Šarčevića, dvojice poduzetnika u srednjim tridesetima, neobična su tvrtka. Glavni im je prodajni kanal internet, temeljna usluga – razvoj i prodaja softvera za udaljeni ispis i skeniranje, a tržište – svijet. Iz Hrvatske im stiže ni jedan posto od više od 20 milijuna kuna prihoda koliko su ostvarili prošle godine. Ove godine planiraju proboj na azijsko tržište.

– Postojeća rješenja na tržištu po mnogo čemu nisu bila adekvatna, od uvjeta licenciranja pa do cijene pojedinih licencija. Tu smo prepoznali potencijal za vlastito rješenje, što je bio pun pogodak – ustvrdio je suosnivač Terminalnih poslova Požega. Osim softvera za udaljeni ispis i skeniranje u virtualnim okružjima, Terminalni poslovi nude i softverska rješenja za udaljenu upotrebu web-kamera, ispis izravno iz komandne linije, konvertiranje PDF-a, samostalno skeniranje te importiranje snimljenih fotografija kao skena samostalno ili u virtualnom okružju.

– Poslovni model temelji nam se na licenciranju softverskih rješenja krajnjim korisnicima. Naš noseći softver – TSPrint i TSScan – već je šest godina u razvoju i konstantno ga prilagođavamo potrebama našega ciljanog tržišta. Izbjegavamo prilagođavanje pojedinim korisnicima, što nam je pojednostavnilo i ubrzalo razvoj. Već od početka bili smo fokusirani na jednostavnost. Bitno nam je bilo da korisnik ni u kojem trenutku ne nailazi na barijeru u kontaktu s nama. Naše proizvode možete skinuti bez registracije, instalirati i koristiti se njima 25 dana a da nas ne kontaktirate te u konačnici putem kreditne kartice ili PayPala kupiti odgovarajuću licenciju koja će vam odmah biti dostavljena. Konkurencija je zahtijevala komplicirane procedure kako bi se došlo do njezina softvera, a to je našim klijentima, koji su najčešće IT stručnjaci, bilo odbojno jer im je trebalo rješenje koje brzo mogu sami evaluirati bez dugotrajnih pregovora o prodaji – istaknuo je Požega.

Klijenti svjetske kompanije

Prema njihovim vlastitim riječima, izvoz im čini 99 posto prihoda. Na hrvatskom tržištu nisu posebno aktivni, ali i IT tvrtke iz Hrvatske počele su prepoznavati kvalitetu te svoje proizvode nude i domaćim klijentima. Među stranim klijentima su im Samsung, Fred Perry, Google, McDonald’s, BASF, DHL, Dell, Vodafone i američki IT Healthcare, koji prednjači obujmom prodaje. Razumljivo, jer njihov TS Scan omogućuje skeniranje svih pacijentovih dokumenata direktno na server, odakle se pojedini već kriptirani dokumenti mogu lako i jednostavno učiniti dostupnima liječničkom osoblju. TS Scan stoga nije rijedak softver u američkim bolnicama i liječničkim ordinacijama.

– Najčešće nemamo konstantan kontakt sa svojim kupcima već nakon ostvarene prodaje ili opetovano dolaze licencirati dodatne instalacije ili zatraže korisničku podršku. Neke od tih navedenih kompanija konstantno kupuju i produljuju licencije još od našeg osnutka 2012. Naravno da su tako zvučna imena bitna za poslovanje jer nam daju kredibilnost, ali daleko su nam važnije srednje velike tvrtke koje ipak posežu za tuđim rješenjima i ne razvijaju svoja kao što je to slučaj s tehnološkim tvrtkama. Dell je, primjerice, otkupio jednog našega konkurenta koji je imao proizvod za skeniranje jer mu je bilo potrebno uvrstiti takvu vrstu proizvoda u svoju paletu, međutim, i dandanas kupuje naš proizvod za ispis – rekao nam je Šarčević.

Sve ‘kod kuće’

Prihod Terminalnih poslova 2015. iznosio je 20 milijuna kuna, a u 2016. ostvarit će rast od oko 15 posto, koji bi zbog snage dolara u kojem posluju, u konačnici mogao biti i veći. Posluju s 30 tisuća klijenata iz 180 zemalja svijeta te im je podrška korisnicima posebna briga. Osim razvoja, u Rijeci se s Upravom u zgradi nalazi i korisnička podrška. Šarčević i Požega smatraju da bi outsourcingom podrške i prepuštanjem direktnoga kontakta s korisnicima drugoj tvrtki prestali pravodobno osjećati kretanje potražnje i tržišta. Iako bi im outsourcing olakšao poslovanje zbog jezičnih barijera i vremenskih zona u kojima rade njihovi korisnici, odlučili su se za teži put i ulaganje vremena, truda i novca za obuku zaposlenih u korisničkoj podršci. Ali to im se isplati jer su klijenti zadovoljni time što njihove dnevne teškoće rješavaju djelatnici tvrtke koji poznaju softver.

Iduće godine očekuju rast između 10 i 20 posto, ali i znatno veće troškove jer će uložiti u razvoj i istraživanje budući da za 2018. godinu planiraju lansiranje sasvim novog proizvoda nevezanog uz dosadašnje poslovanje. Nisu željeli reći o čemu je riječ, samo su natuknuli da bi im novi softver mogao omogućiti proboj na jedan novi brzorastući segment unutar IT-a. Za 2017. godinu vjeruju da bi rastu mogla pomoći lokalizacija njihovih proizvoda na azijskom tržištu, na kojem su još slabo zastupljeni, a očekivanja temelje na iskustvu s njemačkog tržišta, na kojem su napravili rast od 30 posto s lokaliziranim softverom. Bez marketinga ne mogu zamisliti poslovanje.

