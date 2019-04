[VIDEO] Tihana Šmitran: Bez izvoza ne može se zaraditi ni na crtićima

Potkraj prošle godine zagrebačka produkcijska tvrtka Amulet Studio svojim je serijalom crtića ‘&Black&White’ osvojila drugo mjesto na međunarodnom festivalu animiranog filma u Los Angelesu, jednoj od najvažnijih svjetskih smotri takvih filmova. O kakvom je pothvatu riječ, najbolje ilustrira podatak da je produciranje vlastitog animiranog serijala u Hrvatskoj i dalje takva rijetkost da su Tihanu Šmitran, direktoricu Amulet Studija, od te ideje odgovarali sa svih strana, proglašavajući to nemogućom misijom.

– Kad sam odlučila da počnemo producirati animirani serijal ‘&Black&White’, svi su mi govorili da je to neizvedivo, da nema sustava financiranja u Hrvatskoj, da u posljednjih nekoliko desetaka godina to nikomu nije pošlo za rukom i da nećemo uspjeti. Odlučila sam slušati isključivo sebe, spremna na rizik, ali čvrsto vjerujući da ću pronaći put da i ta vizija zaživi. Smatrala sam to jako važnim i za budućnost animacije u Hrvatskoj – tržište se mora pokrenuti prema komercijalnom segmentu i izvozu da bi ponovno zaživjelo. Sav sam svoj kapital investirala u ovaj proizvod, a kad smo imali ponude američkih i azijskih investitora, nisam pristala na njih jer su iziskivale znatne promjene u odnosu na prvotni koncept. Serijal smo uspjeli napraviti sami, a uz njega i prateće sadržaje poput edukativne igrice i aplikacije. Dobili smo niz pohvala za poduzetništvo i inovaciju te na temelju kontinuiranog rada stvorili jaka partnerstva u inozemstvu, koja su sada otvorila vrata novim projektima koje završavamo – objašnjava Šmirtan.

Bez kumova i kapitala

‘&Black&White’ igra je vizualne percepcije u kojoj pratimo glavnog lika BO-a, nespretnog junaka koji na zabavan način pokušava riješiti problem u raznim erama i geografskim lokacijama. Umjesto jezika koristi se vizualnim govorom animacije i slapstick komedije, a poigrava se odnosima crnog na crnom i bijelog na bijelom, što stvara niz začudnih humorističnih situacija. Ima vrlo jak vizualni kod i dio je tradicije kazališta sjena, a razvija vizualnu percepciju kod djece i odraslih. Autorsko je djelo Darka Bakliže pod supervizijom Manuela Šumberca, dok su za animaciju zaslužne Paula Konjušić, Iva Božić i Antonija Veljačić, a za glazbu Vjeran Šalamon. Vrijedi spomenuti i da je riječ o potpuno hrvatskom proizvodu. Potporu tom hvalevrijednom projektu pružio je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) i estonski startup-akcelerator Storytek.

Poslovanje u Hrvatskoj puno je nelogičnosti pa nije lako upustiti se u nešto potpuno drukčije i novo. Upravo to, međutim, učinila je naša sugovornica kada je, kako bi 2014. pokrenula vlastiti biznis, napustila tadašnji posao u marketingu.

– Prije pokretanja vlastite tvrtke radila sam na nizu produkcijskih i marketinških kampanja te humanitarnih projekata i sudjelovala u pretprodukcijskoj fazi razvoja jednog 3D dugometražnog animiranog filma. Nisam imala roditeljskih i kumovskih veza ni početni kapital kad sam odlučila otvoriti tvrtku, samo znanje, volju i strast. Počela sam s klasičnim marketingom, ali sam posao željela što više usmjeriti prema novim medijima i produkciji. Prvi posao dobila sam od Ministarstva zdravstva. Kampanja ‘Govorim donorski’, koju sam osmislila s kreativnim timom i vodila još 2010., u bivšoj tvrtki proglašena je najboljom u Eurotransplantu te je imala najbolje rezultate unatoč najmanjem budžetu od svih zemalja. Nakon što sam dala otkaz u bivšem poduzeću, Ministarstvo zdravlja tražilo je da nastavim voditi taj projekt. Ono nas je dalje preporučilo kompaniji Astellas Pharma, pobijedili smo na njezinu regionalnom ‘pitchu’ kao najbolja agencija i tada se sve počelo kretati, slijedila je preporuka za preporukom uza stalan trud i rad – ispričala je Tihana o svojim poduzetničkim počecima.

Nagrade i rezultati

Oko Amulet Studija, ističe Tihana, želi okupiti vrhunske kreativce, u Hrvatskoj i u svijetu. Trenutačno imaju šest stalno zaposlenih i devet stalnih vanjskih suradnika, a ove godine planiraju otvoriti nova radna mjesta. Iza sebe imaju niz uspješnih projekata pa su, primjerice, za Ministarstvo zdravstva napravili kampanju ‘Govorim donorski’, koja je ostvarila sjajne rezultate vezano uz porast broja donora u Dalmaciji, a danas se rabi i kao studija slučaja na konferencijama. Pozornost na svoj rad skrenuli su, među ostalim, i s ‘What Inspires You to Give’, humanitarnom kampanjom za kompaniju Astralis Pharma kojom su 2017. osvojili drugo mjesto na globalnom natjecanju Changing Tomorrow.

Dobili su i druge različite nagrade, ali mnogo više im znače dobri prodajni rezultati i rast iznad očekivanog. Ponosni su i na to što su sve nagrade dolazile same jer se na natječaje vezano uz marketinške kampanje nikada nisu prijavljivali. Šmitran se i sama okitila prestižnim priznanjem kada je u izboru Women in Adria i Instituta za razvoj ženskog poduzetništva proglašena startup-poduzetnicom 2017.

Potpora iz Estonije

– Lijepo je dobiti pohvalu za rad u vlastitoj zemlji i drago mi je vidjeti da se razvijaju mreže poduzetnica kao što je Women in Adria. Potpora ženama jako je važna, najčešće su u poslu upravo one jedna drugoj najžešći protivnik, zato podupirem rad Ivane Matić iz WIA, takav oblik zajedništva nužno je poticati i žene bi trebale jedna drugoj biti potpora i uzor. Razvoj ženskog poduzetništva također je bitan za napredak društva u cjelini i važnost toga sve se više ističe na globalnoj razini te je dobro što Hrvatska slijedi taj trend – kaže Šmitran.

U trenutku pisanja ovog teksta privode kraju i projekt koji je nazvala ostvarenjem sna iz djetinjstva. Riječ je o multiplatformskom edukativnom projektu koji djecu od najranije dobi uči o velikim globalnim problemima današnjice. Ideja vodilja je da kod djece od najmlađe dobi treba razvijati empatiju za druge ljude i svijet oko sebe, kao i da mališani najveći poticaj za učenje dobivaju zabavljajući se.

Osim u Zagrebu, Amulet Studio djeluje i u sklopu sestrinske tvrtke u Estoniji. Tomu je prethodilo sudjelovanje u natječaju Storyteka, globalnog akceleratora poniklog u Tallinnu, na kojem je izabran među šest najboljih timova u svijetu, a njegov ‘pitch’ dobio je najviše ocjene žirija. Storytek povezuje tehnološke kompanije s kreativnom industrijom, što mu je donijelo i potporu inozemnih mentora i partnera kao što su Sten Saluveer, Guido van Nispen i John Heinsen. S njima je surađivao i na projektu koji je trenutačno u fazi pretprodukcije i čija će prodaja ići preko podružnice u Estoniji.

Kreativna partnerstva

Premda Hrvatsku smatra izrazito bogatom zemljom s mnogo potencijala, Šmitran je svjesna da smo malo tržište, zbog čega se u njezinoj branši moraju izvozno orijentirati ako žele znatnije razviti posao. To se posebno odnosi na audiovizualnu industriju i razvoj tehnološki orijentiranih multiplatformskih proizvoda, čemu se sve više okreću.

Postignutim u dosadašnjem radu itekako je zadovoljna jer su u malo više od četiri godine restrukturirali poslovanje te sustavno radili na automatizaciji i unapređenju poslovnih procesa, kao i na IT zaštiti. Tehnološki aspekt, naime, postao je neizostavan dio u kreativnim industrijama, zbog čega kontinuirano radi i na sklapanju novih partnerstva s tvrtkama u inozemstvu upravo unutar tog segmenta.

– Amulet Studio fokusirao se na rad s klijentima s kojima možemo raditi korake naprijed i koji se ne libe otvoriti prostor za nove izazove i mogućnosti na tržištu. Tvrtke kojima je jednako važno stvarati profitabilno poslovanje te vrhunsku kreativu i inovativne proizvode, a i nama omogućiti da se razvijamo kao kreativci – zaključila je Tihana Šmitran.

