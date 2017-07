Vladimir Ivanović: Svaku zarađenu kunu ulagali smo u nove proizvodne hale i tehnologiju

Ove godine tvrtka Ivanal iz Šibenika obilježava 80 godina postojanja. Prije osam desetljeća osnovao ju je Ivan Rikard Ivanovic, a nacionalizirana je 1946., kad je postala dio TLM-a Šibenik. Obitelji Ivanović imovina je djelomično vraćena 2003., i to potpuno uništena, a povratu je prethodila dugogodišnja sudska bitka koju je vodio dr. sc. Marko Ivanović, sin osnivača tvornice.

Sad tvrtku koja se bavi lijevanjem lakih metala odnosno visokotlačnim lijevanjem aluminija (‘high pressure aluminum die casting’), vodi treća generacija obitelji Ivanović – Vladimir Ivanović, generalni direktor. Ivanal se razvija i raste nebično brzo u odnosu na hrvatske gospodarske okolnosti, a uzrok je uspjeha u okrenutosti inozemnom tržištu. – Ivanal je gotovo stopostotni izvoznik; 99,5 posto proizvodnje izvozimo u Švedsku, Dansku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Njemačku, Španjolsku, Tursku i Meksiko. Preostalih pola posto isporučujemo jednoj tvrtki u Hrvatskoj koja te iste odljevke nakon dodatne obrade isporučuje krajnjem kupcu u Austriji – kaže Vladimir Ivanovic.

Edukacijom do radnika

Tvrtka je u 2016. godine ostvarila prihod od 64,9 milijuna kuna, oko deset posto više nego pretprošle godine, a povećala je i broj zaposlenih. – Poslovanje je pozitivno i ostvareni rezultati ove godine znatno su bolji od onih koje smo ostvarili u 2016. Obitelj je ponovno rukovođenje tvrtkom preuzela u kolovozu 2003. godine. Vlastitim naporima, tu ubrajam i Ivanalove zaposlenike koji su svih ovih godina bili dio tvrtke, i trudom učinili smo ovu priču uspješnom. Ono što je važno napomenuti jest da su rezultati koje ostvarujemo dobrim dijelom plod činjenice da je sva ostvarena dobit reinvestirana u daljnje poslovanje – objašnjava Ivanović ističući da je tvrtka izgubila korak s konkurencijom dok je bila u državnom vlasništvu.

Kad je obitelj Ivanović ponovno došla u posjed, tvornica je bila potpuno zapuštena: proizvodne hale u derutnom stanju, tehnologija zastarjela, radna snaga bila je neodgovarajuće stručne spreme; oko 50 posto proizvodnih radnika bilo je bez završene osnovne škole ili je imalo samo tu školsku spremu. – Teško je riječima opisati zatečeno. Unatoč svemu, Ivanal ostvaruje rast od 2003. pa sve do danas, osim godina kad nas je pogodila globalna ekonomska kriza. Tijekom 2009. i 2010. pad prometa i narudžbi bio je 60 posto, što se odrazilo i na broj zaposlenih; sa 100 radnika pali smo na njih 60. Ali sad smo na dobrom putu da u idućih nekoliko godina dostignemo globalnu konkurenciju – kaže Ivanović. Danas je u Ivanalu zaposleno 160 radnika, a tvrtka je u stalnoj potrazi za kvalitetnom radnom snagom u svim segmentima proizvodnje. Ivanović ističe da će broj zaposlenih dodatno rasti do kraja ove godine, kao i to da je vrlo teško naći stručnu radnu snagu pa tvrtka provodi edukaciju.

Izazovna 2017.

Prema Ivanovićevim riječima, 2017. će biti najizazovnija dosad u svakom pogledu. Ove godine počinje serijska proizvodnja za niz projekata koji su dosad bili u razvojnoj fazi, odnosno ugovoreni i razvijani 2015. i 2016. – Što prema prije postavljenim ciljevima, što prema ostvarenim poslovnim rezultatima, u prvom polugodištu ove godine prihod je porastao za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prošli smo mjesec potpisali novi ugovor s postojećim kupcem, nabavili dodatne strojeve i povećali kapacitet proizvodnje za dodatnih 20 posto. Predviđeno trajanje projekta jest osam godina tijekom kojih ćemo proizvesti sedam milijuna odljevaka, u prosjeku oko 875.000 godišnje. Vrijednost je tog posla 11 milijuna eura, odnosno 1,375.000 eura godišnje. Radi se o nosačima za novu generaciju BMW-ovih motora čija će serijska proizvodnja startati krajem 2018. Prethodnu serijsku proizvodnju razvijali smo zajedno s našim kupcem i prototipnu proizvodnju tih istih odljevaka, te smo u konačnici odabrani i za dobavljača serijskih dijelova – ističe Ivanović. Također kaže da su jedna od prednosti autoindustrije, u kojoj završava 80 posto Ivanalove proizvodnje, velike serije i količine proizvoda te trajanje projekata od pet i više godina, što daje određenu sigurnost planiranja investicija, prihoda, zapošljavanja…

No u povećanje proizvodnje treba i ulagati, te Ivanal trenutačno intenzivno radi na širenju proizvodnog prostora – gradnji nove proizvodne hale uz nabavu nove opreme, automatizirane, robotizirane proizvodne linije. Planira i povećanje broja zaposlenih u svim segmentima proizvodnje. – Trenutačno instaliramo i puštamo u rad dva nova stroja za lijevanje koji će omogućiti povećanje kapaciteta proizvodnje za oko 20 posto u odnosu na postojeće. Posao je za te strojeve već ugovoren jer smo tijekom prošle i ove godine razvijali te proizvode, a njihova je serijska proizvodnja predviđena za početak 2018.

Kad kompletiramo instalaciju tih strojeva, nećemo imati više prostora za širenje u postojećoj hali te će svi novi poslovi koje ćemo ugovoriti zahtijevati gradnju nove proizvodne hale – kaže Ivanović. Dosad je u Ivanal godišnje investirano do 500.000 eura u nabavu nove opreme, modernizaciju postojeće… Prije osam godina tvrtka je preseljena sa stare lokacije Lozovac u industrijsku zonu PODI Šibenik gdje je sagrađena nova moderna industrijska hala, nabavljen popriličan broj novih strojeva i prošireni proizvodni kapaciteti.

– Od investicija u opremu izdvojio bih preše za tlačni lijev, topioničke peći, kompresore, spektrometar, industrijski rendgen, 3D skener, CNC obradne centre, uređaj za vibrofiniširanje, uređaj za pjeskarenje…, a od investicija u građevine gradnju hale od 2500 četvornih metara. Sveukupna vrijednost investicija od 2009. do 2017. iznosi nešto više od sedam milijuna eura. Rezultati investicija vidljivi su što u rastu prihoda (porast broja novih kupaca), što u efikasnijoj i racionalnijoj proizvodnji, kao i u sve kompleksnijim proizvodima koje smo tijekom godina usvojili i koje danas vrlo uspješno proizvodimo – kaže Ivanović.

Ambiciozni ciljevi

Uz već postojeću proizvodnu halu u Podima, Ivanal planira u iduća tri mjeseca dograditi 300 četvornih metara za potrebe trenutačne proizvodnje, a u najmu ima i halu od 400 četvornih metara. Pred tvrtkom Ivanal i njenim mladim i uspješnim direktorom niz je ciljeva: nastavak proizvodnje uz profitabilno poslovanje, investiranje u osnovnu djelatnost; modernizacija i razvoj djelatnosti, investiranje u nove djelatnosti; čišće, ekološki prihvatljivije industrije, neprekidno poboljšanje proizvodnih procesa putem alata kao što su, primjerice, kaizen, Lean- proizvodnja, 6-Sigma, 5S, energetska neovisnost; postavljanje solarnih panela na krovište hale, postizanje maksimalnog stupnja industrijske standardizacije u branši (IATF 16949, OHSAS 18001), usmjerenost na dugoročni i ekološki razvoj; ekološka prihvatljivost procesa proizvodnje, kreiranje vlastitog proizvoda za tržište, dodatna edukacija i obrazovanje svih zaposlenika radi držanja koraka sa svim standardima industrije, novim tehnologijama… Ivanović također već sad misli o proslavi 100. godina uspješnog poslovanja tvrtke 2037., što pokazuje da ta obiteljska tvrtka ima dugoročnu perspektivu.

