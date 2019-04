3D printeri: Od svih ambicioznih zamisli rodila se samo jedna slikovnica

Od nekoliko potencijalnih hrvatskih proizvođača 3D pisača na tržištu je opstao samo jedan, tvrtka 3Dreams iz Rijeke, u vlasništvu Čede Ilića, koja je prošle godine tiskala slikovnicu na brajici za slijepu i slabovidnu djecu. Riječ je o slikovnici ‘Palica sv. Nikole’ osmišljenoj prema tekstu Ivane Brlić Mažuranić, čiju je izradu vodio Sven Maričić, voditelj Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i pomoćnik rektora za razvoj novih tehnologija Sveučilišta u Puli.

Maričić je s kolegom Danisom Jelušićem osmislio i izradio prvu 3D printanu protezu, ali na tuđem pisaču, pomoću koje je pacijent prohodao, a potom je printao i još neke dijelove te je zaslužan za to što je Hrvatska prije više od deset godina svrstana među elitne zemlje koje mogu primijeniti 3D ispis u kirurgiji.

Sve stalo na prototipovima

I dok je Ilić godinama samozatajno razvijao prototipove 3D printera, javnost je za tu tvrtku doznala tek u veljači prošle godine na promociji slikovnice u Zagrebu. HG Spot se 2014. predstavio kao prvi hrvatski proizvođač 3D pisača koji je proizveo prvi takav uređaj u Kini. Riječ je bila o Forcebook UltraPrintu 3D, koji je, osim zabavi, odnosno ispisu igračaka, trebao poslužiti arhitektima, dizajnerima i ostalim umjetnicima, a cijena mu je bila nešto manja od sedam tisuća kuna. HG Spot je planirao 3D printere proizvoditi u Kini te oko 300 takvih uređaja na godinu prodati na hrvatskom tržištu. No na novinarski upit o tom dijelu poslovanja HG Spot nije odgovorio, a neslužbeno smo doznali da je posao propao.

Kao proizvođač 3D printera prije nekoliko godina predstavio se i poduzetnik Darko Gojanović, vlasnik tvrtke Darko strojevi s otoka Zlarina, povratnik iz iseljeništva koji je radio na vodećim pozicijama u nekoliko velikih tvrtki, a koji je svoje znanje, iskustvo i novac uložio u razvijanje 3D pisača za printanje automobila. Neki mediji su Gojanovićev 3D printer najavili kao – prvi hrvatski 3D printer, ali kao ni od HG Spotova, nema ništa ni od Gojanovićeva 3D printera.

Nakon što je Gojanović medijima predstavio svoj prototip 3D printera, izgleda da je sve stalo na tomu. Iako je preko e-maila obećao odgovoriti na novinarski upit, Gojanović to nije učinio, a nije odgovorio ni na telefonske pozive. Osim toga, tvrtka Darko strojevi, prema podacima Poslovne Hrvatske, ne posluje najbolje. U Hrvatskoj se, nažalost, nije lako baviti ni klasičnom proizvodnjom stoga ne čudi da nema uspjeha u proizvodnji 3D tehnologije. To što je Hrvatska, zaslugom docenta Maričića, među elitom u primjeni 3D printera u kirurgiji zasad ne pomaže poduzetnicima koji pokušavaju osigurati investicije.

Nemoguće doći do novca

Da je to gotovo nemoguće svjedoči Ilić, koji je unatoč spomenutima ipak pravi vlasnik prvoga hrvatskog 3D printera.

Više je poduzetnika proteklih godina pokušalo ući u proizvodnju 3D pisača. To je, uvjetno rečeno, uspjelo samo riječkoj tvrtki 3Dreams, no i ona je stala na jednom primjerku proizvoda jer riječ je o vrlo skupoj proizvodnji za koju u Hrvatskoj ne može naći investitora

– Razvili smo tri prototipa 3D pisača, ali gubimo vrijeme tražeći sredstva za financiranje proizvodnje. Riječ je o vrlo skupoj proizvodnji i u Hrvatskoj je nemoguće osigurati novac za ulaganje. Od tri prototipa 3D printera u procesu smo pokretanja proizvodnje samo za jedan. Nismo uspjeli osigurati sredstva čak ni za prototip na kojem smo tiskali slikovnicu u suradnji s docentom Maričićem – kaže Ilić ističući da će potporu morati tražiti preko fondova Europske unije.

Više sreće od proizvođača 3D printera na hrvatskom tržištu imaju dobavljači i distributeri te tehnologije svjetskih proizvođača koji su prije devet godina osnovali klaster 3D tehnologije i možda je u tome i odgovor zbog čega investitore, a očito ni banke ne zanima ulaganje i kreditiranje proizvodnje 3D tehnologije u Hrvatskoj. Taj klaster osnovala je 3D grupa, odnosno tvrtke Topomatika, IZIT i Tehnoprogres, a članice su mu još neke tvrtke, institucije i pojedinci.

Klaster 3D grupa je neprofitna udruga kojoj je cilj promocija 3D tehnologija (3D modeliranje, 3D skeniranje, 3D printanje) i njihove primjene u industriji, razvoju, znanosti, umjetnosti i drugim aspektima svakodnevnog života. Za ostvarenje tih ciljeva klaster organizira različite događaje (radionice, seminare, predavanja), gdje na raspolaganje stavlja informacije o najnovijim mogućnostima 3D tehnologija, kao i primjere iz prakse kako bi približio lokalnoj i regionalnog industrijskoj zajednici moguću primjenu – objašnjava Amir Šećerkadić, direktor i CEO IZIT-a.

Demolaboratorij

Šećerkadić ističe da klaster ima veliki demonstracijski laboratorij opremljen najnovijim strojevima iz područja 3D tehnologije u kojem zainteresirani mogu isprobati tehnologiju. Taj je laboratorij na raspolaganju i edukacijskim ustanovama te prima učenike i studente. Osim toga, 3D grupa je, zajedno s ustanovom za obrazovanje odraslih Callidus, pokrenula 3D akademiju, čiji je cilj školovanje kadra za učinkovitu primjenu 3D tehnologija u industriji i dentalnoj medicini. Program za usavršavanje – specijalist 3D tehnologija – prepoznala je i verificirala Agencija za strukovno obrazovanje odraslih (ASOO).

Zanimljivo za stomatologe

Prema Šećerkadićevim riječima u Hrvatskoj postoji veliko zanimanje za 3D tehnologiju i 3D pisače jer se primjenjuju u gotovo svim granama industrije, pogotovo s većom dodanom tehnološkom vrijednosti.

– Riječ je o tvrtkama različitih veličina, od malih do velikih, a najzastupljenije su one iz sektora autoindustrije i prerade polimera, kao i stomatologije, u kojoj se uvelike primjenjuju prednosti 3D tehnologija, kojima se koristi u cijelom životnom vijeku proizvoda, od razvoja, preko postavljanja tehnologije, proizvodnje, kontrole kvalitete, održavanja pa sve do reciklaže – kaže Šećerkadić.

Najveće prednosti 3D tehnologija donosi u ubrzanju svih vezanih procesa do izlaska na tržište (time-to-market), a dodatne velike prednosti su povećanje kvalitete proizvoda, personalizacija, sloboda pri oblikovanju… Uz 3D grupu koja dominira hrvatskim tržištem 3D tehnologije, 3Dreams, kao i njezini potencijalni proizvođači, očito će morati pronaći investitore i na vanjskom tržištu.

