48 sati se nastavlja: 70 gradova i općina smanjuje CO2

Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), hrvatski su gradonačelnici i načelnici preuzeli dobrovoljnu obvezu smanjenja emisija CO2 na svome teritoriju za 20 posto do 2020. godine, odnosno za 40 posto do 2030. godine.

Riječ je o najuspješnijoj inicijativi Europske komisije koja aktivno uključuje jedinice lokalne i regionalne samouprave u borbu protiv klimatskih promjena. Inicijativa je pokrenuta u siječnju 2008. godine s namjerom umrežavanja gradova kako bi se olakšala međusobna razmjena znanja i iskustva o učinkovitu korištenju energije na lokalnoj razini. O uspjehu i važnosti Sporazuma najbolje govori podatak da on danas obuhvaća 8800 europskih gradova u kojima živi 230 milijuna ljudi, što je gotovo polovica populacije Europske unije.

U Hrvatskoj je Sporazum potpisalo 70 gradova i općina i time preuzelo aktivnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Grad Zagreb, kao predvodnik inicijative u Hrvatskoj, osnovao je Hrvatski klub Sporazuma gradonačelnika koji je inicijalno okupio gradove potpisnike Sporazuma.

Aktivnu i važnu ulogu u Sporazumu od samog početka ima i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), a upravo je njezin ravnatelj Julije Domac član Političkog odbora Sporazuma gradonačelnika za EU.

