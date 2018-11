Abrus i Marohnić ulažu sto tisuća eura u startupove

Najnoviji će poslovni anđeli na hrvatskoj sceni ljudima koji žele pokrenuti biznis osim novcem pomoći i u sljedećim investicijskim ciklusima. Nude im i svoje urede u New Yorku te svu logistiku.

Luka Abrus i Viktor Marohnić, osnivači IT tvrtke Five, pokrenuli su vlastiti investicijski fond za startupove, Five Labs, u koji su uložili sto tisuća eura. Dvojac koji je prije desetak godina pokrenuo softversku tvrtku Pet minuta i ShoutEm, a čiji je rast i razvoj bio potaknut investicijom drugih, sada svoj zarađeni novac, ali i znanje i kontakte, želi uložiti u nove ambiciozne startupove.

Godine 2010. slovenski fond rizičnoga kapitala RSG Kapital investirao je 1,2 milijuna dolara u njihovu tvrtku Shoutem, što im je omogućilo daljnje osvajanje svjetskog tržišta i otvaranje ureda u New Yorku 2011. godine. Početni kapital je jako važan za sve startupove, ali je do njega teško doći. Upravo su zbog toga Abrus i Marohnić osnovali investicijski fond, kako bi novim i tržišno zanimljivim startupovima olakšali proboj na svjetsko tržište.

– Želimo zaoštriti konkurenciju među investitorima anđelima u Hrvatskoj jer je to dobro za sve buduće foundere koji zaslužuju uvjete koji su na svjetskoj razini. Imamo sto tisuća za bacanje i želimo ih dati ljudima koji koji žele pokrenuti biznis – objavili su iz tvrtke Five.

Five Labs će izabranim startupovima omogućiti i mentorstvo, pomoć pri sljedećim investicijskim ciklusima, poslovne kontakte i desetogodišnje iskustvo razvoja usluga i proizvoda za američko tržište. Također im nudi svoje urede u New Yorku te svu potrebnu popratnu logistiku.

– Kad napraviš dobar posao i potrošiš tih sto tisuća eura, preporučit ćemo te svojim prijateljima koji će ti dati još milijun za daljnji rast. To su profesionalni investitori koji nude znanja i kontakte i koji te neće ostaviti na cjedilu. Kada potrošiš i taj milijun, preporučit ćemo te investitorima koji će uložiti i zadnjih 10 do 50 milijuna potrebnih za svjetsku dominaciju – objavili su iz tvrtke.

Ideja iza fonda je da izabrani startup ima partnera na svakom koraku i do kraja. Potencijalnim startupovima koje će izabrati za financiranje poručuju da im je njihov uspjeh prioritet te da zauzvrat traže jako malo.

Koliko malo traže zauzvrat nismo uspjeli saznati, ali uz ovakvu podršku, što novčanu što logističku, par postotaka u novoj u budućnosti uspješnoj startup-tvrtki nitko neće osporavati.

