Adidas uvećao dobit za petinu u trećem kvartalu

Njemački proizvođač sportske odjeće i obuće Adidas u srijedu je objavio da mu je neto dobit u trećem kvartalu 2018. godine uvećana za petinu u usporedbi s godinom ranije zahvaljujući snažnoj globalnoj potražnji.

Grupa Adidas u trećem je tromjesečju tako ostvarila neto dobit od 656 milijuna eura, što je za 19 posto više u usporedbi s istim razdobljem godine ranije. Ako se isključe fluktuacije tečajeva valuta, prihodi grupe porasli su za osam posto, na 5,9 milijardi eura, objavio je Adidas u priopćenju.

Rast prihoda pripisuju dvoznamenkastim stopama u ključnim regijama poslovanja u sjevernoj Americi, Kini i “sjajnim” prihodima od prodaje putem interneta.

>>>Adidas podigao ciljanu dobit i europske burze

Prihodi Adidasa u Rusiji su porasli sedam posto, a razlog je taj što grupa nastavlja lučiti koristi od procvata prodaje povezanog sa Svjetskim nogometnim prvenstvom i nakon završetka natjecanja.

Izvršni direktor Kasper Rorsted izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima koje pripisuje “visoko kvalitetnom rastu”.

– Snažno smo poboljšali profitabilnost unatoč značajnom povećanim ulaganjima u marketing i brojnim nepovoljnim čimbenicima, kazao je.

>>>Svjetsko nogometno prvenstvo udvostručilo dobit Adidasa na 396 milijuna eura

Grupa sa sjedištem u njemačkoj saveznoj zemlji Bavarskoj među slabim je tržištima posebno istaknula Argentinu, gdje su im na prihode negativno utjecali problemi sa snažnim oscilacijama pezosa.

Poboljšane su ujedno projekcije za 2018. godinu u kojoj sada očekuju rast neto dobit u rasponu od 16 do 20 posto, na 1,6 do 1,7 milijardi eura. U prijašnjoj projekciji predviđali su rast od 13 do 17 posto.

Rast godišnjih prihoda očekuje se u visini od osam do devet posto u odnosu na godinu ranije, što je nešto slabije u odnosu na ranije procijenjenih 10 posto. Blago snižene prognoze u Adidasu pripisuju slabijem rastu prihoda u zapadnoj Europi u odnosu na prijašnje procjene.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram