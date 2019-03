Agencije kompanijama: ‘Pitchajte’ ideju, a ne najnižu cijenu

Najbolje su kratke promidžbene prezentacije (engl. pitch) one koje agencije osvoje, svi to znamo i to je također premisa cijele komunikacijske industrije ne samo kod nas nego u cijelom svijetu. Sastavni su dio posla, svi na njima sudjeluju, svi u njih previše ulažu, svi na njima maksimalno iscrpljuju resurse, a rezultat je neizvjestan.

Stanje bi bilo itekako lakše i bolje kad bi bilo financijske naknade za sudjelovanje u ‘pitchu’, ali ako je suditi prema iskustvima agencija s kojima smo kontaktirali, u Hrvatskoj takva praksa gotovo ne postoji. Nije rijetkost ni da se kradu ideje, neprofesionalnosti ima na sve strane, ali, prema mišljenju mnogih u industriji, dvojbeno je to što je kriterij za odabir najboljeg ‘pitcha’ – najniža cijena.

– Događa se i da potencijalni klijent pozove mnogo agencija, od svake uzme najbolje ideje i realizaciju povjeri onoj koja je ponudila najnižu cijenu. Nismo zaštićeni od upotrebe svojih savjeta i ideja ako nismo odabrana agencija, navodi Violeta Colić, direktorica i partnerica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri.

Angažman na kratkim prezentacijama ovisi o godini i strukturi agencijskih angažmana. Neke agencije rade izravno s klijentima koji samo s njima žele raditi, neke svoje poslovanje temelje na ‘pitchevima’, ali sve sudjeluju na natječajima, pitanje je samo na koliko njih. Poznatije agencije dobivaju više poziva na ‘pitcheve’, no poznato ime ne jamči uspjeh. Upravo suprotno.

– Važno je prilagoditi se klijentu, ali pri tome ne pristati na kompromis koji će naštetiti kvaliteti rada i ugledu struke, upozorava Sandra Koroljević, konzultantica u agenciji Hauska&Partner.

