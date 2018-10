Agencijske agonije: Ukidanjem AIK-a bit ćemo jedina članica EU bez agencije za investicije

Na ‘crnoj listi’ ukupno 54 agencije, zavoda i trgovačkih društava koji se od početka iduće godine ukidaju i pripajaju nekom od javnih tijela je i Agencija za investicije i konkurentnost. To je jedna od rijetkih agencija koja se ovisno od Vlade do Vlade, ukidala odnosno opet osnivala. U posljednjih 18 godina ovo će biti četvrti put da se AIK ukida. A to svakako nije dobra poruka investitorima, prvenstveno stranim, i slika je nestabilnosti institucionalne podrške u Hrvatskoj.

– Iako nigdje nije propisano da se aktivnosti i nadležnosti koje ima AIK ne mogu obavljati unutar ministarstava, praksa europskih zemlja te iskustva uspješnih zemalja u privlačenju investicija (npr. Slovačka, Češka, Irska) pokazuju da je efikasnost, brzina i transparentnost provođenja investicijskih projekata puno veća kada se provodi kroz neovisna tijela. Dakle, kada postoji sinergija vlade, nadležnih ministarstva kao kreatora ekonomskih politika i provedbenih agencija. Danas sve zemlje članice Europske unije imaju zasebne agencije za privlačenje i podršku investitorima te će ukidanjem Agencije za investicije i konkurentnost Hrvatska postati jedina zemlja Europske unije bez agencije za investicije – upozoravaju iz AIK-a.

Posljedica pripajanja AIK-a Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta vidjet će se na investicijskim projektima iz portfelja AIK-a. Teško je u ovom trenutku predvidjeti kako, ali sasvim sigurno će utjecati na status, tijek i kvalitetu provođenja projekata te na percepciju Hrvatske kao stabilne investicijske destinacije.

Imidž koji odbija investicije

– Važnost prije navedenog potvrđuje i činjenica da sve agencije članice Europske unije i OECD-a imaju nacionalne agencije zadužene za investicije. Zadnje ukidanje Agencije nadležne za investicije, 2010. godine, imalo je vrlo negativan učinak na imidž Hrvatske u investicijskom smislu, odnosno protumačeno je od inozemne poslovne zajednice da Hrvatska ne želi strane investicije – napominju iz AIK-a.

No, nije imidž jedini problem s ukidanjem AIK-a. Naime, AIK je i regulatorno tijelo u području javno-privatnog partnerstva. Tijekom pregovora za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, jedno od dodatnih mjerila bila je uspostava funkcionalnog zakonodavnog i institucionalnog okvira za JPP, te su u svrhu jačanja kapaciteta od Europske komisije dobivena sredstva.

– U svjetlu navedenog, prema EU pravilima, za navedene projekte materijalizirat će se rizik održivosti ukoliko se ne dokaže nastavak aktivnosti i rezultata projekata, te preporuka navedenih u izvješćima, što za posljedicu može imati povrat sredstava u proračun EU – naglašavaju iz AIK-a.

Kao jedan od faktora uspješnosti u razvijenim zemljama EU i šire, neovisnost je kompetentnih nacionalnih tijela nadležnih za JPP, čemu u prilog idu primjerice i zaključci iz neovisnog izvješća iz 2016. godine koji navode da je bolja i učinkovitija apsorpcija europskih fondova u zemljama koje imaju transparentan i stabilan okvir za JPP. Budući da AIK u proceduri odobravanja prijedloga projekata JPP-a provodi upravni postupak, pripajanje Agencije Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, a uzevši u obzir činjenicu kako trenutno nije poznat budući organizacijski i ustrojstveni oblik JPP-a unutar ministarstva, može potencijalno utjecati na efikasnu i pravodobnu provedbu samog postupka odobravanja.

Osim toga, u kontekstu Europske investicijske politike uloge predlagatelja i nositelja projekta i tijela koja odobravaju projekte moraju biti odvojene radi potencijalnog sukoba interesa.

‘Minimalistički’ proračun

Gotovo sve zemlje svijeta koje žele strane investicije imaju agencije za privlačenje investicija kao zasebne operativne institucije, upravo zbog specifičnosti poslova promocije zemlje kao investicijske destinacije, kao i operativne podrške i pomoći stranim investitorima. Dio novijih članica Europske unije, eksperimentirao je s pripajanjem svojih agencija nadležnim ministarstvima, da bi se ta odluka vrlo brzo pokazala pogrešnom, upravo zbog specifičnosti poslova i operativnosti.

I za kraj, Vijeće za gospodarska pitanja predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović u svojim je preporukama o AIK-u pisalo nekoliko puta:

– Dok agencije drugih država imaju predstavništva, ili predstavnike unutar veleposlanstava, u ključnim i brojnim emitivnim tržištima, RH i AIK nemaju niti regionalne niti međunarodne ispostave. Ilustracije radi – AIK ima proračun od oko 18 milijuna kuna, dok npr. HTZ ima proračun od 330 milijuna kuna (s planiranim sniženjem na 262 milijuna kuna u 2016. godini).

– AIK se razvio do mjere koju možemo u određenim elementima nazvati zadovoljavajućim. Znanje i razumijevanje potreba učinkovitog privlačenja ulaganja su na visokoj razini, kao i stručnost ljudskih resursa na predmetnim aktivnostima. Ono što nije zadovoljavajuće je:

Nedovoljna raspoloživa financijska sredstva za provedbu marketinških i proaktivnih aktivnosti

Neargumentirano gomilanje aktivnosti u agenciji koje dovode do smanjenja fokusa na ključne zadatke (spajanje sa Agencijom za javno i privatno partnerstvo)

Nedostatne izvršne ovlasti i odgovornosti – prevelika ovisnost o drugim institucijama u trenutcima u kojima je brzina i donošenje izvršnih odluka ključno i potrebno

Nedostatak utjecaja na institucije na regionalnoj razini – ovisnost o spremnosti na suradnju, kao i o kapacitetima lokalne razine koji su ponekad nedostatni

Izrazito loša konkurentska pozicija na međunarodnom tržištu: Nepostojanje predstavnika i/ili ureda na glavnim emitivnim tržištima. Istovremeno velika većina konkurencije ima predstavnike svojih agencija na istima Nedovoljna aktivnost gospodarske diplomacije u privlačenju ulaganja – nerazumijevanje (svođenje privlačenja ulaganja na podjelu kataloga postojećih projekata, a što je dokazano neuspješna metoda privlačenja ulaganja); nedovoljne aktivnosti privlačenja; nekompetentnost ljudskih resursa Nedovoljna marketinška aktivnost agencije na međunarodnom tržištu (usporedive agencije se reklamiraju u zapaženim medijima, međunarodnim lokacijama itd.)



AIK, kao agencija koja privlači ulaganja, koja u velikoj mjeri utječe na brže otvaranje novih i održivih radnih mjesta, raspolaže s proračunom od ispod 18 milijuna kuna. Na drugoj strani Hrvatska turistička zajednica raspolaže s proračunom od oko 350 milijuna kuna. Bez traženja da se nekome proračun smanjuje, mora se ustvrditi kako prioriteti nisu postavljeni na temelju objektivnih argumenata.

Ostvarena ulaganja, te posredni i neposredni učinci poslovanja ulagača i otvaranja novih radnih mjesta (porezi na dohodak i dobit, doprinosi, unošenje sredstava u optjecaj, novoostvareni izvoz itd.), daleko premašuju uložena sredstva. U slučaju pojačavanja ovog proračuna na razinu usporedivu s konkurentima mogu se očekivati daleko snažniji učinci i još snažniji povrat na uložena sredstva.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram