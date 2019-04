Autoprijevoznici: Niže trošarine povećale ‘tankiranje’ u Hrvatskoj

Je li Vlada smanjenjem trošarina za gorivo autoprijevoznicima početkom ove godine zapravo povećala prihode od tih trošarina? Sudeći prema tvrdnjama autoprijevoznika s kojima smo razgovarali, upravo zbog tog poteza ministra financija Zdravka Marića sada mnogo češće toče gorivo u Hrvatskoj nego što su to činili ranije. Naime, Vlada je za njih snizila trošarine s 408 eura za 1000 litara na 330 eura koliki je inače prosjek EU, pri čemu se, kako se na početku činilo, odrekla dijela prihoda.

Da je moguće povećanje prihoda od trošarina unatoč smanjenju za autoprijevoznike, možda pokazuju i podaci koje smo dobili od Carinske uprave. Prema tim podacima, prihod od trošarina za sve vrste goriva u državni proračun lani u siječnju iznosio je 639,3 milijuna kuna, a u siječnju ove godine pao je za gotovo deset milijuna kuna. No zato je u veljači povećan prihod za čak 34 milijuna kuna, odnosno s 508,5 lani na 542,6 u ovoj godini (niže apsolutne vrijednosti dio su ciklusa jer od rujna do veljače prihodi od trošarina padaju). Iako i u Ini i Croduxu upozoravaju da porast prihoda od trošarina ne mora biti ključni pokazatelj da je Vladina mjera zapravo potaknula rast prihoda od trošarina, autoprijevoznici vjeruju da je to tako.

