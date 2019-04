Autoprijevoznik: Novi pravilnik nalaže da od Donjeg Miholjca do Varaždina vozimo kroz Zagreb!

Autoprijevoznička tvrtka Orteo udvostručila je troškove samo zato što ne može prevoziti robu od Donjeg Miholjca do Varaždina Podravskom magistralom. Naveo je to kao primjer vlasnik tvrtke Zlatko Andrić. Razlog je Pravilnik koji je stupio na snagu početkom ožujka, a kojim se zabranjuje promet vozilima težima od 7,5 tona na određenim cestama u zemlji i usmjerava ih se na autocestu.

– Ako krenemo od Donjeg Miholjca u Varaždin, kamo često vozimo, moramo najprije voziti na jug prema Đakovu, gdje ulazimo na autocestu pa preko Zagreba doći do Varaždina. Mi to jednostavno moramo naplatiti od tvrtke za koju prevozimo robu i to je posljedica donošenja Pravilnika – kaže Andrić.

Jednostavni pogled na autokartu pokazuje da se gubi dosta novca, pa i vremena bez obzira na to što se voze autocestom. Slična je situacija i s drugim pravcima, primjerice iz Novog Vinodolskog se do Senja mora ići okolo autocestom preko Bosiljeva, a Andrić, koji kaže da inače podržava usmjeravanje na autocestu jer se primjerice manje troše gume i ulje, smatra da su u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ipak trebali uzeti u obzir da pojedine dionice stvaraju visoke troškove prijevoznicima.

Autoprijevoznici traže povlaštenu cijenu za korištenje autoceste, ali zasad nema odgovora iz ministarstva Olega Butkovića te bi njihova usluga mogla poskupjeti.

