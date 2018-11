AZTN se pita treba li uopće preispitivati kartele ako ih sudstvo ne razumije

Predsjednik Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) Mladen Cerovac u srijedu je upozorio da sudovi nemaju jasan smjer u pogledu odluka Agencije u slučajevima kartela, što dovodi u pitanje i razumijevanje samog koncepta kartela. Cerovac je istaknuo da je AZTN u posljednjih nekoliko godina donio nekoliko značajnih odluka koje se tiču kartela, no nažalost te su odluke pale na Visokom upravnom sudu, dok su pak neke pravomoćne odluke Visokog upravnog suda pale na Ustavnom sudu.

“Tu sad dolazi u pitanje razumijevanje samog koncepta kartela. Imamo s time problem, zato smo i organizirali ovu konferenciju”, rekao je Cerovac u izjavi novinarima uoči međunarodne konferencije “Razmjena informacija među konkurentima, dogovori o cijenama ili elementima cijene – uloga strukovnih udruženja i komora”.

Na upit o konkretnim slučajevima u kojima su odluke AZTN-a ‘pale’ na sudovima, naveo je slučajeve kartela zaštitara ili kartela marina.

“Sud je sud, mi se ne miješamo u to. Mi samo želimo znati u kojem pravcu da idemo. Trebamo li uopće preispitivati kartele ili ne”, poručio je Cerovac, dodavši da je AZTN na konferenciju o razmjeni informacija među konkurentima doveo nekoliko kolega iz inozemstva kako bi i oni objasnili što je kartel.

Kartel je definirao kao u pravilu tajni sporazum između izravnih konkurenata koji se dogovaraju najčešće o fiksiranju cijene ili podjeli tržišta.

“To je opasno prije svega zbog štete za potrošače. Kartelne cijene su u pravilu, po najkonzervativnijim procjenama, više za 15 do 20 posto od cijena koje bi bile tržišne. Dakle, potrošač je tu u centru, mi ne štitimo poduzetnike od njihovih konkurenata, mi štitimo potrošače”, ustvrdio je Cerovac. Kaže da s jedne strane konkurenti razmjenjuju informacije svakodnevno, a to je neki put i korisno i dopušteno, no nedopušteno je da razmjenjuju poslovno osjetljive informacije. Uz izravan način dogovaranja putem tajnih sastanaka, tu je i onaj putem javnih susreta, odnosno strukovnih udruženja i komora.

Državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković je podsjetila na zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opsrkbe hranom, a pohvalila je ulogu AZTN-a u tome da “jedan takav nov i izazovan zakon bude jasno i dobro primjenjiv”.

Glavni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Damir Kaufman poručio je da je Hrvatska prošla nekoliko velikih i bitnih tranzicija, dok “je možda još uvijek s nama” tranzicija iz planske u tržišnu paradigmu, a tu vidi veliku ulogu AZTN-a.

Ocjenjuje da Vlada ima AZTN u posebnom fokusu pa je tako značajno povećala proračun agencije, kao i neke nove nadležnosti.

Zamjenica voditelja predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Manica Hauptman kazala je da je pošteno tržišno natjecanje važno za dobrobit potrošača, pružajući im nove izbore i utječući na finalnu cijenu dobara i usluga, a osim toga, potiče i efikasnost i inovativnost.

Potpredsjednik HGK za trgovinu i financijske institucije Josip Zaher ustvrdio je da proces izgradnje pravog tržišnog natjecanja nije dovršen.

“Riječ je o trajnom procesu, i to ne samo na zakonodavnoj, nego i na praktičnoj razini. Potrebno je ulagati kontinuirane napore u promicanju kulture, prava i politike tržišnog natjecanja”, rekao je Zaher, dodavši da HGK kontinuirano posebnu pozornost posvećuje educiranju i osiguravanju poštovanja propisa od svih njezinih članica.

Konferencija, kojoj je cilj upoznati sudionike s razlikom između dozvoljene i nedozvoljene razmjene poslovnih informacija među poduzetnicima koji su konkurenti, s fokusom na dogovor o pojedinom elementu cijene, okupila je brojne domaće i inozemne stručnjake.

U sklopu konferencije održane su i dvije panel rasprave – “Razmjena informacija s naglaskom na kartelne sporazume” i “Razmjena informacija u okviru komora ili udruženja poduzetnika – što je dopušteno, a što je zabranjeno”. Na panelima su između ostalih sudjelovali i Despina Pachnou iz Odbora za tržišno natjecanje pri OECD-u, voditelj Odjela za zaštitu tržišnog natjecanja u poljskoj agenciji za zaštitu potrošača i tržišnog natjecanja Wojciech Dorabialski te voditelj Odjela za EU poslove pri talijanskoj agencija za zaštitu tržišnog natjecanje Gianluca Sepe.

