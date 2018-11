Best Stay konferencija: Zaposlenici su ključ uspjeha hotelijera

Četvrto izdanje Best Stay konferencije, održano u Rixos Libertas hotelu u Dubrovniku, okupilo je više od 200 hotelijera i stručnjaka iz područja turizma i hotelijerstva koji su kroz tri dana programa raspravljali o problemima s kojima se hotelijeri susreću te uz praktične primjere iz regije i svijeta upoznali se s najnovijim trendovima u industriji s ciljem poboljšanja iskustva gosta. Fokus konferencije bio je kako privući i zadržati kvalitetni i stručni kadar te pružiti gostu bolje iskustvo uz korištenje najnovijih tehnologija za poboljšanje usluga.

Prvi dan konferencije bio je usmjeren na rješenja za poboljšanje iskustva gosta gdje su se prezentirale ideje i načini kako stvoriti jedinstveno korisničko iskustvo u lokalnom okruženju te kako u potpunosti iskoristiti povratne informacije od gosta za poboljšanje usluge i kreiranje personaliziranih doživljaja za gosta. Održan je i panel na temu „Kako izliječiti glavobolju zbog nedostatka ljudskih resursa u hotelijerstvu“, u kojem su sudjelovali generalni direktori vrhunskih hotela iz Velike Britanije, Srbije, Crne Gore, Bugarske i Hrvatske pod moderiranjem Tine Odinsky Zec, direktorice inovacija i poduzetništva iz ZŠEM-a.

Sudionici panela složili su se kako su upravo zaposlenici ključni za uspjeh te da oni predstavljaju lice hotela, prvi kontakt s kojim se svaki gost susreće čim uđe u hotel. Na panelu su također podijelili i svoja iskustva u zadržavanju i privlačenju stručnog kadra, istaknule su se preporuke za rješavanje ovog problema u vidu investiranja u razvoj zaposlenika, mogućnost edukacija i poticanje na iste, mogućnost napredovanja, stručne plaćene prakse te postavljanje stručnjaka na ključne rukovoditeljske pozicije koji mogu biti uzor i poticaj zaposlenicima. Ključni pristup kako bi se ostvarili ovi preduvjeti su kontinuirana dvosmjerna komunikacija sa zaposlenicima i empatija. Dug je put prema konačnom rješavanju ovog problema, ali zaključci doneseni na ovom panelu su siguran putokaz prema tom cilju, složili su se i ostali uzvanici u raspravi tijekom panela.

Prvi dan je završio dodjelom Best Stay nagrada za najbolje iz struke u osam kategorija. Tijekom drugog dana konferencije predstavljena su tehnološka rješenja u službi poboljšanja usluga u hotelijerstvu i poslovanju hotela. Predstavnici tehnoloških tvrtki poput Samsunga, Adria Electronic, Aruba Networks zajedno s predstavnicima hotela raspravljali su o (bez)korisnosti novih tehnologija i sveprisutnog IoT (Internet of Things). Ključno je odabrati prave tehnološke alate i pristupe koji olakšavaju i pojednostavljuju poslovanje te omogućavaju gostima jednostavan proces i pristup svih potrebnim informacijama. Ako se tehnološka rješenja iskoriste i za korisne povratne informacije i poboljšanje hotelske infrastrukture tim će iskustvo za gosta biti još bolje, dok zatrpavanje nepotrebnim sustavima i mogućnostima smanjuje volju gosta za angažiranosti u procesima.

Tijekom drugog dana uzvanici su sudjelovali i u praktičnim radionicama na teme novih trendova u marketingu i upravljanju prihodima i kako se svojom ponudom istaknuti između ostalih hotela. Završni dan konferencije održana je poludnevna praktična radionica o vođenju i upravljanju ljudskim resursima pod vodstvom predstavnika agencija za posredovanje pri zapošljavanju i stručnjaka za ljudske resurse te predstavnika hotela.

– Sudionici na Best Stay konferenciju dolaze ne samo iz cijele Hrvatske i regije, već iz cijelog svijeta. Iz godine u godinu konferencija raste i privlači upravo one hotelijere koji su okrenuti prema najnovijim trendovima i koji žele napraviti konkretan posao, upoznati prave kontakte i kvalitetno raditi, kako bi dugoročno privukli kvalitetne goste. Program je strateški osmišljen tako da omogućava povezivanje s ključnim dionicima koju su bitni za razvoj poslovanja i kvalitete, izjavila je Anja Profozić, direktorica Proper d.o.o., organizatora Best Stay konferencije.

