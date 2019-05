Četiri kompanije sa Zagrebačke burze imale višu dobit od svih izlistanih kompanija zajedno

Kompanije čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi u prvome tromjesečju ostvarile su 1,32 milijarde kuna više ukupnih prihoda nego u isto vrijeme lani. Prema analizi koju je napravio Lider, a temeljem izvještaja koje su do sada objavile 103 kompanije, ukupni prihod je iznosio 25,11 milijardi kuna.

U prvome tromjesečju prošle godine, ukupni prihod bio je 23,81 milijarda kuna. Riječ je o porastu od 5,45 posto.

Istodobno, ukupna neto dobit izlistane 103 kompanije u prva tri mjeseca ove godine iznosila je 1,1 milijardu kuna. Ako to uspoređujemo s prvim kvartalom 2018. godine, govorimo o rastu neto dobiti od 394,28 milijuna kuna. No, bolje to zvuči u postotku – 103 kompanije čije dionice kotiraju na ZSE u prva tri mjeseca ove godine ostvarilo je 55 posto veću neto dobit nego u isto vrijeme lani.

Analiza pokazuje da je sedam kompanija imalo prihode više od milijardu kuna, što je za jednu kompaniju više nego lani. Naime, u klub prvo tromjesečnih milijardera ove se godine uključila Privredna banka Zagreb, odnosno PBZ grupacija. Ono što je zanimljivo jest da tih sedam kompanija zajedno čine gotovo dvije trećine ukupnih prihoda svih analiziranih kompanija.

Naime, veličanstvena sedmorica zajedno su imala ukupni prihod od 15,53 milijarde kuna. Na samome vrhu su Ina s prihodom od 4,46 milijardi kuna, a vrlo blizu je Podravka sa 4,41 milijardom kuna prihoda.

Nadalje, ako analiziramo ukupne prihode po apsolutnome rastu, pet kompanija imalo je rast viši od 100 milijuna kuna. Na vrhu je naravno Ina (+531 milijun kuna), a slijedi Petrokemija sa 206,8 milijuna kuna, pa grupacija Zagrebačke banke sa 163,4 milijuna kuna, pa Podravka grupa sa 147,5 milijuna te Medika grupa sa rastom ukupnih prihoda od 121 milijunom kuna.

Inače, od 103 kompanije koje su Zagrebačkoj burzi predale financijske izvještaje za prvo tromjesečje, njih 53 imalo je rast ukupnih prihoda, ostali su imali pad.

Promatramo li neto dobit, samo četiri kompanije premašile su 100 milijuna kuna. Na prva dva mjesta su naše najveće bankarske grupacije – Zagrebačka banka i PBZ. No, ono što je najzanimljivije jest da su top četiri kompanije ostvarile neto dobit od čak 1,3 milijarde kuna, što je dvostruko više od svih onih kompanija koje su ostvarile neto dobit (riječ je o 652 milijuna kuna neto dobiti i o 45 kompanija).

Ostali, 55 kompanija, zajedno su generirali gubitak od 890 milijuna kuna. Od top deset gubitaša, samo dvije nisu turističke kompanije. Naime, budući da je prvo tromjesečje praktički mrtva sezona, logično je da su to najveći gubitaši.

Promatrajući rast neto dobiti, čak 17 kompanija imalo je rast viši od 100 posto. Na vrhu te ljestvice je Čateks koji je u prva tri mjeseca ostvario neto dobit od 1,4 milijuna kuna, a u isto vrijeme lani 21 tisuću kuna. Od većih kompanija na ovoj listi spomenimo i Inu i Podravku čija neto dobit je skočila za 850 posto, odnosno za 787 posto.

Suma sumarum, može se primijetiti kako kompanije čije su dionice listane na Zagrebačkoj burzi posluju sve bolje, da ukupni prihodi rastu, ali da raste i neto dobit.

Vjerujemo da će to i investitori na tržištu kapitala prepoznati.

