Čiovo – pokazna vježba za Pelješac?

Most za Čiovo dobiva epilog ili samo novi čin u drami koja traje godinama. Za zaboravne, to je most koji je trebao graditi i započeo ga je Viadukt, ali nije ga dovršio. Ministar Butković raskinuo je ugovor, a Viadukt je otišao u stečaj. Sad je izabran novi izvođač – konzorcij Poduzeća za ceste Split i Strabaga.

Izabrani su bez obzira na ponuđenu cijenu koja je bila šest milijuna kuna viša od konkurenta – konzorcija predvođenoga slovenskim Pomgradom (sa Zagreb-Montažom i Đurom Đakovićem).

No Hrvatske ceste nisu se tu vodile dodatnim kriterijima u kontekstu ekonomski najpovoljnije ponude, nego su jednostavno ocijenile da Pomgrad ‘nema referencije za izvođenje radova na mostovima/vijaduktima/ nadvožnjacima s čeličnom rasponskom konstrukcijom iste ili veće složenosti’.

Pomgrad, naravno, tvrdi drukčije pa možemo očekivati žalbu, što bi moglo značiti da mosta zvanog čežnja neće biti ni do sljedećeg ljeta. A meni se sve čini da je Čiovo samo pokazna vježba za Pelješki most, gdje su Austrijanci također kandidati, znatno skuplji od Kineza.

