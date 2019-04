Culmena: Nedeljko Štefanić starta s projektom 100 pametnih tvornica

Projekt se koristi inovativnom integralnom metodologijom Culis koju je Štefanić razvijao pet godina. Otvoren je za proizvodne tvrtke svih veličina, a Štefanić očekuje i podršku Ministarstva gospodarstva

Ovog tjedna starta projekt ‘100 Smart Factories – 100 pametnih tvornica’, kojim se želi provesti digitalna transformacija i modernizacija proizvodnih poduzeća kako bi bila usklađena sa zahtjevima industrije 4.0. Projekt je otvoren za male, srednje i velike proizvodne tvrtke, a koristi se inovativnom integralnom metodologijom Culis, koju je prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić iz tvrtke Culmena razvijao zadnjih pet godina.

–​ ‘Smart factory’ najvažniji je proizvod četvrte industrijske revolucije i predstavlja novi koncept tvornice u kojoj se povezuju proizvodne i ICT tehnologije. Industrija 4.0 je trend u poslovanju poduzeća, gdje se povezuju digitalne tehnologije s mehaničkim komponentama proizvodnog procesa. To je novi pristup upravljanju poduzećem, koji kao svoj glavni produkt ima pametnu tvornicu. Povezivanjem, upotrebom senzora, prikupljanjem podataka, mjerenjem, konceptom pametne tvornice osigurava se proizvodnja malih serija proizvoda visoke kvalitete uz optimalnu produktivnost – objašnjava profesor Štefanić, inače predavač na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

WiFi tehnologija, pametni senzori i bluetooth uključuju se u proizvodnju te se tako u realnom vremenu mogu prepoznati zastoji, potrebe za materijalima, uočiti pogreške i to sve putem IoT tehnologije. Implementacija je relativno skupa, ali zahvaljujući primjeni industrije 4.0 procjenjuje se da će se, primjerice, samo u Njemačkoj zaposliti sedamsto tisuća ljudi u pametnim tvornicama, ali će se i ostvarivati znatno veći prihodi. Ako tvornica želi implementirati koncept ‘smart factories’, mora urediti procese, prepoznati gubitke koje stvara, dići razinu vještina i znanja ljudi, naučiti ih da komuniciraju. Kada se srede procesi, tek tada se provodi digitalizacija, primijenjena na sve procese, proizvode i usluge.

– Smatram da ovu priču Hrvatska ne smije propustiti, jer ne provedu li digitalizaciju, domaće se tvornice neće moći prilagoditi industrijskoj revoluciji 4.0 i postat će nekonkurentne –​ istaknuo je Štefanić i dodao da vjeruje da će se u projekt uključiti i Ministarstvo gospodarstva, kao što je slučaj u susjednoj Sloveniji, koja s 50 posto sufinancira investicije implementacije sustava pametne tvornice.

Napominje da se u prvih šest mjeseci od uspostave koncepta ‘smart factory’ škart smanjuje za 10 do 15 posto, troškovi za 15-20 posto, ali povećava se broj prijedloga zaposlenika za unapređenje procesa za 60 do 70 posto. Prihodi takvih poduzeća rastu, jer raste dobit za 15 do 20 posto, a proizvodni proces može se ubrzati i 40 posto.

Sve zainteresirane tvrtke mogu se prijaviti od 25. travnja do 14. svibnja 2019. godine na stella.sinko@culmena.hr

Prvi rezultati projekta bit će predstavljeni na ovogodišnjoj Culmeninoj petoj Lean Spring Summit konferenciji koja će se održati 4. i 5. lipnja u Lovranu, a ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.

