Deset najvećih preuzimanja i spajanja: Na meti tvrtke koje izvoze na globalno tržište

Za razliku od globalnog trenda usporavanja aktivnosti preuzimanja i spajanja (M&A), u Hrvatskoj trenutačno vlada sasvim suprotan trend. Hrvatske su tvrtke financijski zdravije u odnosu na prije, primjerice pet godina, ulažu sve više u razvoj i svoje prilike traže na inozemnim tržištima. Samim time postale su poželjnije mete stranim investitorima, i to u svim kategorijama, od startupova do zrelih kompanija.

DESET NAJVEĆIH PREUZIMANJA I SPAJANJA Petrokemija

preuzeli Ina i PPD Crodux plin

preuzeo slovenski Petrol Studenac

preuzeo poljski Enterprise Investors Mlinar

preuzeo investicijski fond Mid Europa Nova TV

preuzeo KKR fond Istarski supermarketi

preuzeo poljski Enterprise Investors HUP Zagreb

preuzeo Adris Pan-pek

preuzeo poljski Enterprise Investors Zagrebačke pekarne Klara

preuzeo Mlin i pekare Pet Network International (Pet Centar)

preuzeo TRG Pluto

Proizvodne tvrtke ulaganjima u kapacitete postale su poželjni izvozni partneri pa i one same traže prilike za akvizicije jer se potražnja za njihovim proizvodima povećava. A upravo su takve domaće tvrtke postale hit na globalnom tržištu. Andrej Grubišić, izvršni partner u tvrtki Grubišić i partneri, kaže da su hrvatske tvrtke poželjne kompanijama čiji je interes prije pet, a kamoli deset godina, za hrvatski biznis bio nezamisliv.

– Naši su klijenti kompanije iz Slovačke, Poljske i Češke s kojima radimo na akvizicijama u Hrvatskoj. I to ne govorim o investicijskim fondovima nego o strateškim investitorima. Njima su u fokusu ponajprije proizvodne kompanije s godišnjim prihodima od 10 do 40 milijuna eura, znači ozbiljni mali i srednji biznisi, pogotovo ako imaju lokalnu proizvodnju, a globalno tržište. Znači naši izvoznici. Takve se tvrtke globalno sasvim drukčije percipiraju jer im ‘cash flow’ nije ovisan prije svega o lokalnom tržištu. Čim su se probile na globalno tržište, porastao im je i potencijal daljnjeg rasta, što stranim investitorima smanjuje percepciju rizika – komentira Grubišić.

Da su naše tvrtke danas atraktivnije smatra i konzultant Željko Perić, što je, kaže, posljedica povećanja robnog izvoza nakon ulaska Hrvatske u EU.

– Smanjenje poreznih davanja i dijela ostalih opterećenja, uz rast prihoda i profitabilnosti ostavilo je gospodarskim subjektima veću količinu raspoloživog novca. U uvjetima padajućih kamatnih stopa i veće količine slobodnog novca, mnoge tvrtke su se napokon oslobodile i počele ozbiljnije investirati u nove tehnologije i kapacitete – napominje Perić. Dodaje da globalno, pa tako i u Hrvatskoj, najviše interesa privlači TMT industrija (tehnologija, mediji, telekomi), ali da su investitorima interesantne i specifične proizvodne tvrtke koje imaju dobar proizvod, zatim maloprodaja robe široke potrošnje te prehrana.

Zanimljivo je da su najpoželjnije prilike stranim investitorima često one hrvatske tvrtke koje i same planiraju akvizicije. Sve više hrvatskih kompanija gleda koga bi preuzele.

– Veseli nas i sve veći interes hrvatskih kompanija za akvizicije u inozemstvu i to ne samo na tradicionalnim tržištima ex-YU, već u zemljama EU (npr. Valamar u Austriji, AD Plastik u Mađarskoj, Orbico u Poljskoj i Rumunjskoj…) – dodaje Perić.

Petrokemija, koju su od države vlasnički preuzeli Ina i PPD najveća je pojedinačna akvizicija u posljednje vrijeme, a najveći aktualni preuzimatelj je poljski Enterprise Investors, s tri velike akvizicije – Studenac, Istarski supermarketi i Pan-pek.

