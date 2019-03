Direktor Inchooa Tomislav Bilić: Upravljačke ovlasti daju se ljudima koji pokazuju strast za poslom

Suvlasnik i direktor tvrtke Inchoo danas shvaća koliko su važne motivacija ljudi i izgradnja njihove uloge u sustavu. Motivirani ljudi smanjuju potrebu za prebacivanjem posla na druge i kontrolom te se mogu mnogo brže razvijati

Bolje živjeti sto godina kao bogataš nego jedan dan kao siromah – omiljena je izreka u poslu suvlasnika i direktora osječke tvrtke Inchoo Tomislava Bilića koji razmišlja kao Bob Rock, lik iz ‘Alana Forda’. Prva radna iskustva direktor jedne od najuspješnijih tvrtki u Osijeku stekao je još kao dijete kad je, kako nam je otkrio, s majkom prodavao švercanu odjeću iz Trsta na osječkim tržnicama. Tada mu vjerojatno nije bilo ni na kraj pameti da će jednoga dana osnovati tvrtku koja je danas jedna od vodećih agencija za e-trgovinu u Hrvatskoj, specijalizirana za dizajn, izradu i unapređivanje web-trgovina.

Savjetnici koje nije slušao

Danas je Bilić na čelu tvrtke koja kontinuirano raste: lani su njezini prihodi bili veći od 15 milijuna kuna, a godinu prije 12 milijuna kuna. Sve je počelo 2008., kad je Bilić bio dečko u dvadesetima koji se odvažio pokrenuti tvrtku u kojoj je bio jedini zaposleni. Deset godina poslije njegov Inchoo zapošljava šezdesetak ljudi koji razvijaju web-trgovine za cijeli svijet, imaju klijente iz pedeset zemalja od Europe do Amerike i više od 80 posto prihoda ostvaruju u inozemstvu.

Samostalno radno iskustvo Bilić je stekao još za studentskih dana kad je osmišljavao web-trgovine preko studentskih ugovora. No, zapravo, njegovo prvo poduzetničko iskustvo bilo je osnivanje tvrtke Escape u kojoj je 2003. bio suosnivač, a ondje je stekao i prvo menadžersko iskustvo vodeći tim ljudi koji su radili na web-projektima.

– U tim početnim danima bio sam u ranim dvadesetima. Imao sam osjećaj da je dobro upravljanje jednako što i dobro dodjeljivanje poslova i dobra organizacija rada. Danas shvaćam koliko su važne motivacija ljudi i izgradnja njihove uloge u sustavu. Motivirani ljudi smanjuju potrebu za prebacivanjem posla na druge i kontrolom te se mogu mnogo brže razvijati – uvjeren je Bilić.

Na karijernom putu Bilić nije imao mentora, no imao je brojne savjetnike koje, kako nam je rekao, nije slušao. Tri su glavna načela kojima se on i njegov tim vode u poslovanju integritet, izvrsnost i strast.

Školovanje: Nakon III. gimnazije završio je Ekonomski fakultet u Osijeku.

Karijera: Prvo poduzetničko iskustvo stekao je 2003. osnovavši s partnerima Escape, tvrtku u kojoj je vodio tim ljudi koji su radili na web-projektima; 2008. osnovao je Inchoo.

Hobi: Nema ga.

Riječ kao pitanje časti

– Imati integritet znači imati bezuvjetnu i nepokolebljivu obvezu prema vlastitim moralnim vrijednostima i dužnostima. Promatramo ga kroz jačinu ljudske riječi. Cijenimo, nagrađujemo i unaprjeđujemo ljude koji svoju riječ doživljavaju kao pitanje časti. Težnja prema izvrsnosti temelj je našeg rasta i nešto što nas je krasilo tijekom deset godina našeg poslovanja. Osoba koja ima strast za poslom pozitivno utječe na rast i kolege. Brže se razvija i potiče razvoj ljudi koji je okružuju. Zato smo skloniji dati upravljačke ovlasti ljudima koji pokazuju strast za poslom – rekao nam je Bilić.

Ogledni dopis za smeće

Kad smo ga upitali da nam ispriča neku anegdotu iz karijere, osvrnuo se na jedan primjer sa samih početaka, anegdotu koju profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i danas, nakon dvadeset godina, kako nam je rekao, prepričava svojim studentima.

– Bio sam druga godina fakulteta i s dvojicom kolega htjeli smo dogovoriti sastanak s profesoricom kako bismo joj izložili svoju poslovnu ideju. Imao sam tada 19 godina. Napisali smo poslovno pismo, pomno odabrali predložak i font, kupili kvalitetan papir, ispisali, stavili u kuvertu, na nju napisali ime primatelja i ostavili gospođi na porti da je uruči toj profesorici. U tom dopisu izložili smo idejni projekt svoje poslovne ideje. No napravili smo poveći propust; niti smo se potpisali niti smo ostavili bilo kakav kontakt kako bi profesorica znala tko joj se obraća. Sretna okolnost bila je to što joj je pismo bilo zanimljivo pa se dala u potragu za pošiljateljem i uz nekoliko razgovora došla do kolege i mene – ispričao nam je Bilić i rekao da se tako to njihovo pismo već dvadeset godina na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predstavlja kao primjer lošega poslovnog dopisa.

No na pogreškama se uči – od loše do odlične poslovne ideje. Menadžerska funkcija nosi svoje, pa tako Bilić danas uz tvrtku, obitelj i troje djece ne nalazi dovoljno vremena za hobi kojemu se može posvetiti. 

