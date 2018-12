Dragan Kovačević za Lider: Spremni smo za skladištenje većih količina nafte

JANAF kao i globalna naftna industrija ulazi u 2019. suočen s mnogim neizvjesnostima i izazovima. Cijena nafte tipa Brent (referentna cijena za europsko tržište) od listopada do kraja studenoga pala je za više od 30 posto i iznosi oko 60 dolara po barelu. Goldman Sachs predviđa cijenu nafte tog tipa iduće godine od 70-ak dolara po barelu. Slično predviđaju i drugi, primjerice američka EIA (Energy Information Administration). Također treba imati na umu da u ovom trenutku ne postoji dogovor velikih proizvođača o ponudi nafte, koja je posljednjih mjeseci dosezala povijesne maksimume, a sankcije i političke tenzije dodatno utječu na volatilnost naftnog tržišta. Zbog svega toga nesigurna je opskrba naftom pa se može očekivati da će korisnici JANAF-ova naftovodno-skladišnog sustava nastaviti intenzivnije diverzificirati pravce i izvore uvoza nafte te povećavati skladištenje.

Tri nova spremnika u Omišlju

Sljedeći važan izazov bit će provedba energetske strategije Republike Hrvatske do 2030./2050., čije se donošenje očekuje iduće godine. Naime, Zelenom knjigom energetske strategije, koja je u postupku stručne rasprave, predviđa se znatno smanjenje emisija stakleničkih plinova i stvaranje niskougljičnog gospodarstva, što je i globalni okvir JANAF-ova budućeg razvoja. Konkretno, to znači pad potrošnje fosilnih goriva do 2050. i potrebu razvoja projekata koji će osigurati nove prihode. U skladu s tim kompanija će nastaviti provoditi mjere za učinkovitije upravljanje energijom i njezino trošenje te pripremati projekte i iskorištavati obnovljive izvore gdje god je to moguće i isplativo.

‘Naftovodi JANAF – Adria’ jedini je od šest projekata naftovoda iz paketa projekata od zajedničkog interesa EU koji je do sada realiziran – kaže Kovačević.

Početkom 2019. JANAF će imati u funkciji tri nova spremnika za skladištenje nafte na Terminalu Omišalj pa će sveukupni kapaciteti spremnika dosegnuti oko dva milijuna prostornih metara, od kojih je više od pola, 1,04 milijuna prostornih metara, sagrađeno posljednjih pet godina. Kompanija će zato spremno dočekati predviđeno povećanje potražnje za skladištenjem nafte (Goldman Sachs) u uvjetima rasta cijena iduće godine. To je poticaj nastavku razvoja, a i smanjuje rizik ukupnog poslovanja, što najbolje pokazuje trend izjednačavanja prihoda od transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata.

Sigurnost opskrbe i zaštita okoliša kao temeljni ciljevi energetske i sigurnosne politike Hrvatske i EU i dalje su u središtu djelovanja društva. Nastavlja se provedba projekata koji tome pridonose pa se planira nastavak ulaganja u projekte tehničko-tehnološke modernizacije i digitalizacije (SCADA, elektroenergetski sustav, IT i poslovne komunikacije), objekata zaštite i sigurnosti okoliša, ljudi i postrojenja te pripremu projekata spremnika i transportne infrastrukture u skladu s tržišnim prilikama i potražnjom.

Sankcije i političke tenzije utječu na volatilnost naftnog tržišta, zato je opskrba nesigurna – tvrdi Kovačević.

Izvozna orijentiranost kompanije od oko 70 posto prihoda i povećanje broja kupaca trajno je poslovno opredjeljenje. Danas su korisnici JANAF-ovih kapaciteta kako domaće naftne kompanije (INA, Crodux derivati) i Agencija za ugljikovodike tako i globalne naftne kompanije poput Glencorea, Mola i NIS-a, a potpisani su okvirni ugovori i s drugima. Posljednjih godina razvijamo koncept poslovne fleksibilnosti i daljnjeg poboljšavanja kvalitete usluga, što je povećalo transport nafte na najveću razinu u posljednjih 27 godina.

Očekujemo da bi provedba politike sigurnosti opskrbe mogla potaknuti daljnji rast tržišnog udjela u uvozu nafte iz smjera Omišlja za države koje nemaju pristup morskim energetskim putovima. Rast poslovnih aktivnosti predviđa se i s partnerima koji moderniziraju svoje kapacitete i povećavaju konkurentnost. Tako se pridonosi rastu izvoza i ukupnoga hrvatskoga gospodarstva te njegovoj globalizaciji.

2019. – godina početka novih strateških promjena, pri čemu će se naglasiti veće iskorištavanje kapaciteta i investicije – najavljuje Kovačević.

Sve intenzivniji izazovi za poslovanje naftnih kompanija zahtijevat će od svih nas daljnje prilagođavanje i veću fleksibilnost te suradnju na novim projektima, što bi povećalo sinergiju i učinke među naftnim djelatnostima i dugoročno smanjilo rizike. U tom smislu i završetak projekta ‘Rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture Terminala Omišalj’ pridonosi poboljšanju učinkovitosti operacija na terminalu i većem iskorištenju kapaciteta te otvara nove poslovne prilike. Tako se ostvaruje i projekt Jadranskog centra za skladištenje nafte i derivata nafte, što je dio projekta Adriatic spot-tržišta. Jednak pozitivan učinak ima provedba projekta od zajedničkog europskog interesa ‘Naftovodi JANAF – Adria’ čija je svrha povećanje sigurnosti opskrbe naftom Mađarske, Slovačke i Češke diverzifikacijom uvoza nafte upravo iz smjera Omišlja. Zadovoljstvo mi je napomenuti da je to jedini od šest projekata naftovoda iz paketa projekata od zajedničkog europskog interesa koji je do sada realiziran, i to suradnjom JANAF-a, mađarskog Mola i slovačkog Transpetrola.

Nastavak rasta kompanije

JANAF tako konkretnim projektima jača geostrateški položaj Hrvatske u europskim i globalnim energetskim tokovima povezujući potrošače s velikim izvorima energije.

Imajući na umu najnoviji pad cijena nafte i neizvjesnost njihova daljnjeg kretanja, kontradiktorne signale o ponudi i potražnji nafte, provedbu mjera energetsko-klimatske politike, političke izazove s Bliskog istoka i drugih područja, ali i trend rasta troškova, posebno električne energije i proizvodnih usluga, kompanija dočekuje 2019. kao godinu početka novih strateških promjena, pri čemu će se naglasiti investicije i veće iskorištavanje kapaciteta. Posebna pozornost posvetit će se provedbi mjera za nastavak uspješnosti poslovanja i rasta kompanije. U tom ćemo duhu i poslovno-kreativnom ozračju zajedno s partnerima, vlasnicima, lokalnim zajednicama i svim dragim prijateljima iduće godine obilježiti 45-godišnjicu osnutka i 40-godišnjicu JANAF-ova rada. 

