[EKSKLUZIVNO] Antonio Alvarez III.: Savjetnik otjeran iz Agrokora vraća se u Fortenovu?

Iz više neovisnih izvora doznajemo da je gotovo izvjesno da će Antonio Alvarez III. ponovno doći u Zagreb kao konzultant za restrukturiranje bivših kompanija Ivice Todorića. Kompanija Alvarez&Marsal, naime, jedan je od posljednja dva preostala takmaca o kojima će se odlučivati u zadnjem krugu natječaja za konzultanta Fortenove. Drugi konzultant koji još ima izgleda za dobiti taj posao jest Boston Consulting Group (BCG).

Pobijedi li Alvarezova kompanija, koja, kako doznajemo ima laganu prednost pred BCG-om, Alvarez III. vratit će se u Zagreb točno dvije godine nakon njegovog prvog, vrlo kratkotrajnog (desetak dana) angažmana u Agrokoru.

Početkom travnja 2017., neposredno prije no što je Sabor donio ‘lex Agrokor’, Todorić je angažirao kompaniju Alvarez&Marsal da spasi Agrokor od kolapsa. Prema neslužbenim informacijama, Todorić to nije učinio svojevoljno već pod pritiskom Sberbanka, najvećeg Agrokorovog vjerovnika, koji je u međuvremenu, temeljem svojih potraživanja, nakon prošlogodišnje nagodbe postao i najvećim suvlasnikom Agrokora, odnosno njegove nasljednice Fortenove, kako će se kompanija zvati od 1. travnja ove godine. Antonio Alvarez III. u Zagreb je tada doveo iskusnu deseteročlanu ekipu za restrukturiranje, odmah su se naglavačke bacili na posao, a Alvarez III. već je za tjedan dana izjavio kako je svjestan da je situacija u Agrokoru teška i ozbiljna, da će dati sve od sebe da ga spasi, ali da nema jamstva da će uspjeti. No, nekoliko dana potom, 10. travnja 2017. , u svojstvu izvanrednog Vladinog povjerenika u Agrokor je ušao Ante Ramljak i tim je činom okončan angažman Alvareza III. Ramljak je za konzultanta odabrao kompaniju AlixPartners, a za Alvareza III. više nije htio ni čuti, iako je kompanija Alvarez&Marsal čak i nakon toga još jedno kraće vrijeme odrađivala neke poslove koje je u Agrokoru bila započela (plan cash flow -a).

Vrati li se Alvarez&Marsal uskoro u Zagreb, posao njihovih konzultanata u Fortenovi bit će značajno drugačijeg karaktera od onog zbog kojeg su prije dvije godine došli u Agrokor, ali u osnovi ipak isti, odnosno restrukturiranje kompanije u svrhu rezanja troškova, što im je uža specijalnost. Američka kompanija u tom području ima golemo iskustvo i niz referenci diljem svijeta, od kojih je među novijima i zvučnijima Rolls Royce, koji ih je za kresanje troškova angažirao prošle godine.

