Emil Tedeschi postaje suvlasnik radija Yammat

Emil Tedeschi, vlasnik Atlantic grupe i službeno ulazi u vlasničku strukturu zagrebačkog radija Yammat FM na kojem uređuje emisiju, priopćio je u utorak portal Media Daily.

Ovih dana će i službeno biti provedeno u Trgovačkom sudu suvlasništvo tvrtke E2E4MUSIK d.o.o., iza koje stoji Tedeschi, u tvrtki Yammat d.o.o. čiji je jedini vlasnik do sada bio Alen Balen.

Tedeschi je već imao iskustvo ulaska u medijske projekte jer je bio jedan od suvlasnika RTL Hrvatska d.o.o. iz kojeg je izašao 2015..

>>>Emil Tedeschi preuzeo mjesto predsjednika KK Cedevite

“Smatram da je to najprogresivniji radio u eteru, ne samo glazbeno, nego i u jednom šire društvenom, građanskom smislu. Veseli me suradnja sa zanimljivim, sposobnim ljudima s kojima dijelim interese i vrijednosti, pa me raduje i to da osobno mogu doprinijeti održavanju i razvoju jednog kvalitetnog medija koji po mojem mišljenju zaista ima dodanu vrijednost”, kazao je Tedeshi povodom ulaska u suvlasništvo Yammat FM-a.

Vlasnik Yammat FM-a Alen Balen kazao je da Tedeshi podržava glazbenu otvorenost i društvenu demokratičnost koju “od prvog trenutka emitiranja pomno njeguju na Yammatovoj frekvenciji” te da je njihova dosadašnja suradnja rezultirala nizom odličnih projekata.

“U vremenima kada detaljno privodimo kraju pripreme za buduća razvojna poglavlja Yammata, sasvim je logično i prirodno udruživanje s civilizacijskim istomišljenikom, ili ako hoćete poslovno partnerstvo s glazbenim “suborcem” ujedno i dokazano vrhunskim poslovnim čovjekom koji u potpunosti razumije i aktivno zagovara društveno-glazbeni kontekst Yammata”, kazao je Balen.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram