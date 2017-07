Emirates i flydubai udružili snage te najavili opsežan partnerski ugovor

Emirates i flydubai danas su predstavili veliko partnerstvo kojim će ove dvije zrakoplovne tvrtke iz Dubaija udružiti snage kako bi ponudile putnicima još bolje opcije putovanja.

Obje aviokompanije će i dalje imati zasebnu upravljačku strukturu, ali će međusobno nadopunjavati mrežu destinacija kako bi povećale svoje poslovanje i ubrzale rast.

Partnerstvo uključuje opsežan ugovor o tzv. codeshareu, usklađivanje rasporeda letenja i optimizaciju mreže.

Inovativno partnerstvo nadilazi tzv. code-sharing te uključuje suradnju na integriranju mreža destinacija dviju aviokompanija i usklađivanje rasporeda letenja. Novi model će putnicima flydubaija omogućiti jednostavnu i laku povezanost s Emiratesovim destinacijama diljem svijeta koje obuhvaćaju čak šest kontinenata.

Putnicima Emiratesa će na raspolaganju biti snažna regionalna mreža destinacija koju nudi flydubai.

Dvije će zrakoplovne tvrtke tako nastaviti razvijati svoje čvorište (hub) u Zračnoj luci Dubai International usklađivanjem svojih sustava i poslovanja kako bi osigurale besprijekorno iskustvo putovanja kroz ovu modernu zračnu luku – trenutno najprometniju zračnu luku na svijetu, ako se govori o putnicima iz svih krajeva svijeta.

-Ovo je uzbudljiv i značajan razvoj za Emirates, flydubai i zrakoplovstvo u Dubaiju. Obje zrakoplovne tvrtke su rasle neovisno i uspješno tijekom godina, a novo partnerstvo stvorit će golemu vrijednost koju komplementarni modeli obiju tvrtki mogu donijeti putnicima, svakoj aviokompaniji zasebno i Dubaiju, rekao je Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and ChiefExecutive of Emirates Group and Chairman of flydubai.

Emirates danas ima široko-trupnu flotu od 259 zrakoplova te leti na 157 destinacija (uključujući 16 destinacija kamo prevozi samo teret (cargo)). Flydubai ima flotu od 58 zrakoplova tipa New- GenerationBoeing 737 koja leti na 95 odredišta. Trenutna kombinirana mreža obuhvaća 216 jedinstvenih destinacija.

Pogodnosti za putnike uključuju i izbor više od 200 jedinstvenih odredišta, besprijekorno iskustvo putovanja i usklađivanje programa lojalnosti putnika (frequentflyer)

Cilj ovog partnerstva je optimizacija mreža letenja i rasporeda obiju zrakoplovnih tvrtki koji će korisnicima ponuditi veći izbor ruta, odnosno spojiti određene gradove. Osim toga, ovaj će sporazum koristiti objema zrakoplovnim tvrtkama kroz povećanje prometa u međusobno komplementarnim mrežama.

Do 2022. godine, očekuje se da će zajednička mreža Emiratesa i flydubaija sadržavati 240 destinacija, prema kojima će se letjeti kombiniranom flotom od 380 zrakoplova.

Timovi Emiratesa i flydubaija zajednički rade na nizu inicijativa koje obuhvaćaju komercijalne poslove, planiranje mreža letova, poslovanje u zračnim lukama, iskustvo putovanja te usklađivanje programa lojalnosti (frequentflyer).

Partnerstvo će se pokrenuti tijekom narednih mjeseci, s prvim poboljšanim aranžmanom code-sharing koji počinje u posljednjem tromjesečju 2017. Više informacija bit će dostupno te objavljeno uskoro.

Emirates i flydubai djeluju samostalno i sa zasebnim upravljačkim timovima, u potpunosti u vlasništvu Investment Corporation Dubai (ICD).

