Fanon, jedan od vodećih domaćih proizvođača stočne hrane, najavljuje gradnju nove tvornice

Inovativni proizvod Rupiol Sunline, u kategoriji hrane za životinje hrvatske tvrtke Fanon iz Petrijanca, jednoga od vodećih hrvatskih proizvođača hrane za životinje, prvi je u nizu proizvoda iz nove linije Smart Feeding Concept zbog koje će ta tvrtka, radi povećanja proizvodnih kapaciteta, 2020. graditi novu tvornicu. Rupiol Sunline, dobitnik srebrne medalje za inovaciju na najvećem svjetskom sajmu za stočarstvo Eurotier u Hannoveru na kojem je ove godine sudjelovalo više od 2.600 izlagača iz više od 60 zemalja, je inovativni odgovor na sve veće zahtjeve, osobito europskog tržišta, za korištenjem lokalno proizvedenih sirovina, izvora energije, u hranidbi preživača (muznih krava, tovnih goveda, ovaca i koza).

Naime, hranidba ovih visoko-proizvodnih životinja klasičnim obrocima baziranim na silaži, sjenaži i moćnim krmivima ne može osigurati dovoljne količine energije, neophodne za visoke priraste ili visoku proizvodnju mlijeka. Potrebna energetska nadopuna dolazi iz biljnih masti ili ulja, no ulja u svojoj naturalnoj formi štetno djeluju na mikrobni sustav predželudaca pa je nužno koristiti one oblike masti ili ulja koji su buražno stabilni te kao takvi ne štete buražnoj mikropopulaciji. Najčešće ulje koje se dosad koristilo bilo je palmino ulje iz Indonezije i Malezije. Nažalost, današnja proizvodnja palminih ulja veže se uz najveće devastacije okoliša na svijetu. Milijuni hektara šuma su iskrčeni radi podizanja plantaža palmi za proizvodnju ulja što je, između ostaloga, dovelo do izuzetno velikih promjena klime, ne samo lokalno u tim područjima, već i cijelom svijetu. Europa je među prvima prepoznala ovu opasnost te uvela mjere za smanjenje korištenja palminih ulja i masti.

– Fanon je početkom 2017. prepoznao vrlo skore zahtjeve tržišta te smo razvili proizvod koji u svakom pogledu odgovara ovim zahtjevima. Hrvatskog je podrijetla, nutritivno odgovara svim zahtjevima prehrane životinja, energetski je izuzetno bogat, a cjenovno konkurentan. Nakon mjeseci ispitivanja proizvoda krenuli smo s uporabom na velikim farmama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i BiH. Vrlo brzo je postalo jasno kako imamo proizvod kojim možemo ne biti alternativa palmi, nego u svakom pogledu potpuno izbaciti palmine proizvode iz uporabe. Naš proizvod Rupiol Sunline inovativan je po tome što se prvi puta pojavljuje u hranidbi preživača suncokretova mast – kaže Mario Jarnjak, komercijalni direktor, ističući da se sve što treba za Rupiol Sunline proizvodi u Fanovoj uljari. Suncokret i uljanu repicu koje sadrži Rupiol Sunline uzgajaju Fanonovi hrvatski kooperanti, a kroz tehnološke postupke i znanje Fanon tržištu isporučuje proizvod s dodanom vrijednosti čime je konkurentan najvećim europskim proizvođačima stočne hrane.

Rupiol je samo jedan iz inovativne proizvodne linije Fanona Smart Feeding Concept, pametna hranidba životinja podrazumijeva visokosofisticirana rješenja u pristupu hranidbi kojim će se značajno povećati iskoristivost hrane i smanjiti zagađenje okoliša, osobito se to odnosi na preživače koji su veliki zagađivači emisijom stakleničkih plinova (metan). S druge strane, vrlo velika količina hrane koju te životinje konzumiraju, a koje veliki dio bude izgubljen u metaboličkim procesima, mora biti drukčije formulirana i pripremljena.

– Platforma Rupiol Sunlinea je idealna za daljnji razvoj u tom smjeru i pred nas stavlja nevjerojatne izazove i mogućnosti. Paralelno s daljnjim razvojem proizvoda i hranidbenih koncepata ide i razvoj tržišta, s maksimalnim fokusom na zapadnu Europu. Konačno imamo i proizvod koji podnosi logistički trošak do tržišta pravih volumena kao što je zapadna Europa – kaže Jarnjak ističući da novi proizvodi zahtijevaju i veće proizvodne kapacitete te da će Fanon graditi 2020. novu tvornicu. Fanon je u istraživanje i razvoj specijalnih proizvoda, ulaganje u vanjska tržišta, proizvodne i skladišne kapacitete, transport, ali i u zadržavanje i edukaciju ljudi u posljednjih šest godina uložio više od 12 milijuna eura.

