Fortenova i nelikvidnost – Kreće li još jedna spirala neplaćanja?

Neuspio dogovor Agrokorovih dobavljača s Upravom Fortenove o iznosu isplate tzv. graničnog duga raspirila je bojazan od ponovnog pokretanja spirale neplaćanja. U Fortenovi kategorički odbijaju pomisao da bi spirala opet mogla krenuti od njih, ali revizori upozoravaju na ozbiljnu mogućnost da bi se teret nedovoljnoga kapitala i gubitka iz Fortenovina poslovanja mogao prenijeti na vjerovnike.

Strah od neplaćanja

Bako, zašto imaš tako velike oči? Da te bolje vidim – djelić je najpoznatijih pitanja iz najpoznatije svjetske bajke, pitanje kojim Crvenkapica otkriva kako razumije da s njezinom bakom nešto ne štima. Tako su nekako velike oči Agrokorovim dobavljačima posljednjih tjedana. Neposredno, i njihovim dobavljačima. Zašto? Zbog straha od povratka stare boljke – nelikvidnosti! Čini se da već neko vrijeme neuspio dogovor Agrokorovih dobavljača s Upravom Fortenove plete novi lanac neplaćanja. Recimo, prijevoznici se žale da su neki Agrokorovi dobavljači već počeli kasniti u plaćanju transporta. Možda pušu na hladno, ali tako velika kompanija još jučer je bila u središtu spirale neplaćanja. No iz poslodavačkih krovnih organizacija, namjerno ili slučajno, stižu umirujuće poruke.

Revizori upozoravaju

Kristijan Cinotti, vlasnik revizorske kuće Mazars Hrvatska, upozorava kako i sâm revizor nekonsolidiranih izvještaja Agrokora za 2018. ističe da je ugroženo poslovanje u idućih 12 mjeseci.

– To znači da poduzeće vjerojatno neće moći servisirati svoje obveze prema dobavljačima i drugim vjerovnicima u idućih 12 mjeseci. Dodatni je problem to što nisu knjižili tri milijarde kuna zateznih kamata na koje vjerovnici očito imaju pravo. To bi povećalo ionako golem gubitak. Naime, ostvareni su negativni novčani tokovi iz operativnoga poslovanja u iznosu od 765 milijuna kuna, dakle Agrokor je u 2018. godini gubio novac. To znači da ne može vraćati stari dug iz poslovanja nego ili mora prodavati imovinu ili se mora dodatno zaduživati. Tu je problem s negativnim kapitalom od 24 milijarde kune, dakle, nema vlastita kapitala koji bi se mogao umanjiti i podmiriti dobavljače. Dodatna su zaduživanja moguća samo ako vjerovnici Agrokora vjeruju da će se veliki gubitak pretopiti u veliki dobitak iz kojeg će se oni namiriti, pa su spremni dati nove kredite ili će Fortenova sama odgoditi plaćanja prema dobavljačima, jer ih jednostavno ne može platiti, što se sada očigledno događa – zaključuje Cinotti.

Fortenova: Sve se fakture plaćaju u dan valute!

Na šuškanja iz krugova dobavljača o rađanju nove nelikvidnosti Uprava Fortenove kategorički negira bilo kakvu vezu neplaćanja i kompanije.

– Nemamo nikakve informacije o tome da netko od dobavljača Fortenova grupe ima problema u poslovanju koji bi proizlazili iz njihova poslovnog odnosa s Fortenova grupom. Više od dvije godine sve se fakture plaćaju u dan valute, na vrijeme, likvidnost potrebna za operativno poslovanje stabilna je i zadovoljavajuća. Prema tome, problema ne bi trebali imati ni naši dobavljači, barem što se nas tiče. Inače, struktura preostalih Uvjetnih prava plaćanja, kada bi temeljem operativne dobiti Konzuma u sljedeće četiri godine bio realiziran puni iznos od 72 milijuna eura duga, takva je da se više od 60 posto toga iznosa odnosi na ukupno jedanaest kompanija, redom velikih hrvatskih i regionalnih tvrtki, čiji se prihodi mjere u milijardama kuna. Gotovo trećinu toga potencijalnoga ukupnog iznosa čine tri velike hrvatske kompanije koje posluju na regionalnom i europskom tržištu te zaista nema nikakvih signala s tržišta da bi zbog dinamike plaćanja Uvjetnog prava dobavljačima ičija likvidnost bila ugrožena. Taj je iznos, u odnosu na ukupni dug koji je već podmiren, doista minimalan, a sve se te kompanije, desetak najvećih na koje se odnosi gotovo dvije trećine ukupnoga duga, za vlastita obrtna sredstva i tekuću likvidnost sigurno mogu zadužiti uza znatno povoljnije uvjete od onih koje Fortenova grupa temeljem nagodbe mora platiti njima do trenutka plaćanja Uvjetnog prava – pomalo ljutito opovrgavaju iz Uprave dodajući da sada kada su zaključili povoljnije refinanciranje od uvjeta financiranja koje je kompanija imala u posljednjoj godini SPFA zajma, pred njima je razdoblje daljnjega poboljšanja rezultata i povećanja dobiti iz operativnoga poslovanja.

